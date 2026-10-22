HLV Scaloni đặt cột mốc mới với Argentina, bắt đầu thời hậu Messi

Theo thông tin từ nhà báo Argentina, Cesar Luis Merlo, LĐBĐ Argentina (AFA) đã đạt thỏa thuận bằng lời nói với HLV Lionel Scaloni về việc gia hạn hợp đồng, khi thỏa thuận hiện tại giữa đôi bên sẽ hết hạn vào cuối năm nay.

Cụ thể hơn, thuyền trưởng Scaloni sẽ ký hợp đồng 4 năm, dẫn dắt tuyển Argentina tại World Cup 2030, giải đấu mà họ là một trong 6 quốc gia đồng tổ chức.

Scaloni sẽ bắt tay vào xây dựng một đội hình Argentina không còn 'phép thuật' của Messi. Ảnh: TyC Sports

Đây là một tin vui lớn cho người hâm mộ bóng đá Argentina, bởi trước đó đã có những lo ngại, vị thuyền trưởng của họ sẽ chia tay đội, qua những phát biểu sau trận chung kết World Cup 2026, đội nhà thua 0-1 Tây Ban Nha.

Tuy nhiên, trong những tháng qua, Chủ tịch AFA, Claudio Tapia đã có những cuộc trò chuyện với Scaloni cùng người đại diện của ông và từng bước đạt được những tiến triển đáng kể.

Phía liên đoàn được cho đã đưa ra 2 lời đề nghị cho nhà cầm quân 48 tuổi, gồm ký mới 2 năm (2028) cùng tùy chọn thêm 2 năm (dẫn dắt đội tại World Cup 2030), hoặc ký trực tiếp luôn 4 năm.

Cập nhật từ nhà báo Luis Merlo cho thấy, HLV Scaloni sẽ đặt bút ký 4 năm với LĐBĐ Argentina, bắt tay vào việc xây dựng một đội hình tuyển Argentina không còn Messi .

Thực tế, viễn cảnh Scaloni tiếp tục gắn bó với tuyển Argentina, đã được ông úp mở sau trận đấu chia tay của Messi với đội, hôm 6/10. Ông chia sẻ, việc thực hiện sẽ không dễ dàng, bởi Messi là khác biệt, là duy nhất, nhưng có niềm tin vào một tập thể Argentina gắn kết tạo nên sức mạnh.

Scaloni được bổ nhiệm làm HLV trưởng tuyển Argentina từ 2018, đã cùng Messi và các học trò giành 2 danh hiệu Copa America, cúp vàng thế giới 2022, được người hâm mộ và cầu thủ tin tưởng và yêu mến.