Tối 27/11, U17 Việt Nam chính thức dừng bước tại U17 World Cup 2026 sau thất bại 0-2 trước U17 Mali ở lượt trận cuối bảng G. Dù không thể giành quyền đi tiếp, huấn luyện viên Cristiano Roland vẫn đánh giá cao những nỗ lực của U17 Việt Nam trong lần đầu tiên góp mặt tại sân chơi lớn nhất thế giới ở cấp độ này.

“Tôi chỉ muốn gửi một thông điệp đến các cầu thủ của mình, đó là tôi rất tự hào và các em xứng đáng được tuyên dương. Điều rất quan trọng ở thời điểm này là chúng ta có thể nhìn lại chặng đường lịch sử mà các em đã đi qua, một hành trình mang lại rất nhiều bài học. Đây là lứa cầu thủ xứng đáng nhận được nhiều sự đầu tư và quan tâm hơn nữa, và các em sẽ là tương lai của bóng đá Việt Nam”, HLV Cristiano Roland chia sẻ.

HLV Cristiano Roland. (Ảnh: VFF)

Sau trận đấu cuối cùng tại vòng bảng, nhiều cầu thủ U17 Việt Nam bật khóc vì tiếc nuối. HLV Roland cho biết ông hiểu cảm xúc của các học trò khi đã dành nhiều tâm huyết cho giải đấu nhưng không thể đạt được mục tiêu đề ra.

“Tôi động viên các em hãy vui lên vì những gì chúng ta thể hiện đã là quá tốt rồi. Hãy tiếp tục cố gắng rèn luyện, thi đấu nhiều hơn nữa để trở thành tương lai của bóng đá Việt Nam”, ông nói.

Nhìn lại hành trình tại U17 World Cup, HLV Roland chỉ ra những hạn chế về thể trạng của các cầu thủ khi phải thi đấu với cường độ cao. Theo nhà cầm quân người Brazil, đây là vấn đề cần được giải quyết một cách đồng bộ trong công tác đào tạo trẻ của bóng đá Việt Nam.

“Thể trạng là một vấn đề mà tất cả chúng ta phải cùng nhau nhìn lại, chứ không phải chỉ riêng cá nhân tôi, bởi đây là bức tranh chung của toàn bộ nền bóng đá. Ở cương vị huấn luyện viên, việc tôi phải làm là động viên các em thi đấu tốt nhất có thể trong khả năng của mình. Tôi cũng rất mong các cầu thủ trẻ sẽ nhận được sự quan tâm và đầu tư nhiều hơn nữa, để hướng tới những điều tốt nhất cho bóng đá Việt Nam trong tương lai”, HLV Cristiano Roland nhấn mạnh.

U17 Việt Nam chính thức dừng bước tại U17 World Cup 2026 sau thất bại 0-2 trước U17 Mali. (Ảnh: VFF)

HLV Roland mong muốn các cầu thủ trẻ có thêm cơ hội tập luyện và thi đấu để phát huy tiềm năng. Ông cũng nhắn nhủ các học trò không nên hài lòng với những gì đã làm được mà cần biến sự tiếc nuối tại World Cup thành động lực để hoàn thiện bản thân.

“Khi chúng ta đã làm việc bằng niềm tin, khát khao và niềm đam mê bóng đá, thì lúc không đạt được kết quả như mong muốn, việc nảy sinh cảm xúc hay xúc động là chuyện rất bình thường. Tuy nhiên, trong bóng đá, điều quan trọng nhất là sự nỗ lực hết mình, cố gắng vượt qua chính bản thân sau mỗi ngày tập luyện, sau mỗi trận đấu để làm tốt hơn. Từ những kết quả chưa đạt được như vậy, chúng ta phải biến cảm xúc đó thành động lực để chinh phục những mục tiêu trong tương lai”, ông chia sẻ.

Theo kế hoạch, U17 Việt Nam sẽ lên đường trở về nước vào tối 27/11. Các cầu thủ sau đó trở lại CLB chủ quản để tiếp tục tập luyện, chuẩn bị cho các giải trẻ quốc gia trong năm 2027.