Sau trận đấu, nhà cầm quân người Brazil thừa nhận mục tiêu ban đầu của U17 Việt Nam là giành chiến thắng. Dù vậy, ông vẫn ghi nhận nỗ lực của các học trò khi không bỏ cuộc và thi đấu đến những phút cuối để giành lại 1 điểm. “Chúng tôi biết đây sẽ là trận đấu rất khó khăn. Đáng tiếc là đội đã để thủng lưới ở những tình huống mà ban huấn luyện đã có sự chuẩn bị. Dù vậy, các cầu thủ đã thi đấu đến cùng để tìm kiếm điểm số. Bây giờ, toàn đội cần sửa chữa những sai sót, rút kinh nghiệm từ trận đấu này và hướng đến cuộc đối đầu tiếp theo”, HLV Roland chia sẻ.

HLV Roland trong trận U17 Việt Nam hòa U17 New Zealand. Ảnh: VFF

Đánh giá về sự khác biệt thể chất giữa 2 đội, HLV Roland thẳng thắn nhìn nhận các học trò gặp bất lợi trước đối thủ. Ông phân tích: “Điều mọi người có thể dễ dàng nhận ra là sự khác biệt về thể chất, vóc dáng giữa 2 đội. U17 New Zealand có lợi thế đó. Nhưng chúng tôi đã ghi được 3 bàn trước đội bóng mạnh hơn về thể chất và thi đấu đến cùng để tìm kiếm chiến thắng. Tại World Cup lần này, U17 Việt Nam đã ghi tổng cộng 5 bàn vào lưới những đối thủ có ưu thế thể chất rất lớn. Đó là thành quả từ sự nỗ lực của các cầu thủ”.

Nhà cầm quân người Brazil cũng xem những trải nghiệm tại World Cup là bài học quan trọng đối với các học trò. “Ghi bàn ở World Cup mang lại cảm xúc rất lớn. Các cầu thủ có quyền ăn mừng, nhưng sau đó phải nhanh chóng trở lại thi đấu và làm tốt hơn. Đó cũng là một phần của quá trình học hỏi, trưởng thành”, chiến lược gia người Brazil bày tỏ.

Hướng tới trận đấu cuối cùng tại vòng bảng gặp U17 Mali vào lúc 20 giờ ngày 26-11, HLV Roland cho biết, Ban huấn luyện sẽ tiếp tục phân tích điểm mạnh, điểm yếu của đối thủ để có sự chuẩn bị phù hợp. Ông nói: “Chúng tôi sẽ làm công việc quen thuộc là phân tích đối thủ, đánh giá những điểm mạnh, điểm yếu và chuẩn bị cho trận đấu tiếp theo. Các cầu thủ đã có 2 trận đấu tuyệt vời. Tôi luôn nói với các em rằng dù kết quả thế nào, tôi vẫn ở bên cạnh để hỗ trợ quá trình phát triển của từng người. Mục tiêu ở trận cuối là giúp các em tiếp tục tỏa sáng, mang lại niềm tự hào cho người hâm mộ và tất cả những người đang dõi theo đội tuyển”.

Sau 2 lượt trận giành 1 điểm (1 trận hòa, 1 trận thua), đội tuyển U17 Việt Nam tạm xếp thứ 3 bảng G.

Xếp hạng bảng G vòng chung kết World Cup 2026 sau lượt trận thứ 2. Ảnh: VFF