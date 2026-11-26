U17 Việt Nam đã chính thức dừng bước tại FIFA U17 World Cup 2026 sau thất bại 0-2 trước U17 Mali ở lượt trận cuối bảng G tối 26/11. Kết thúc 3 trận đấu, thầy trò HLV Cristiano Roland chỉ giành được 1 điểm từ trận hòa 3-3 trước U17 New Zealand, qua đó không thể giành quyền vào vòng knock-out.

U17 Việt Nam không thể tạo bất ngờ trước đối thủ mạnh U17 Mali.

Sau trận đấu, HLV Cristiano Roland đã có những chia sẻ với truyền thông về hành trình của đội bóng tại giải đấu. Nhà cầm quân người Brazil khẳng định ông tự hào về các học trò, đồng thời cho rằng những gì U17 Việt Nam thể hiện là cơ sở để lứa cầu thủ này nhận được sự đầu tư xứng đáng hơn trong tương lai.

"Tôi chỉ muốn gửi một thông điệp đến các cầu thủ của tôi, đó là tôi rất tự hào, các em xứng đáng được tuyên dương. Điều rất quan trọng ở thời điểm này là chúng ta có thể nhìn lại chặng đường lịch sử mà các em đã đi, một chuyến đi mà các em nhìn lại được và thu về rất nhiều bài học.

Chúng ta có thể nhìn thấy đây là một lứa cầu thủ xứng đáng nhận được nhiều sự đầu tư và quan tâm hơn nữa, và các em sẽ là tương lai của bóng đá Việt Nam", HLV Cristiano Roland chia sẻ.

HLV Roland động viên học trò, chỉ ra vấn đề thể trạng

Trong buổi chia sẻ với toàn đội sau trận đấu, HLV Cristiano Roland tiếp tục dành những lời động viên cho các cầu thủ. Nhà cầm quân người Brazil thừa nhận toàn đội buồn vì không thể giành được kết quả như mong muốn, nhưng ông muốn các học trò nhìn nhận những nỗ lực đã bỏ ra theo hướng tích cực.

"Tôi chia sẻ và động viên các em cố gắng hơn, tập trung và phát triển, vẫn đi theo con đường như vậy, vẫn giữ nguyên khát khao. Đương nhiên là chúng tôi buồn khi đã chiến đấu hết mình để kiếm điểm nhưng vì những khó khăn và thể trạng không được tốt nên chưa đạt được kết quả như ý.

Tuy nhiên, các em cũng đã chiến đấu hết mình và mang lại một trận đấu cống hiến. Tôi động viên các em rất nhiều, rằng các em hãy vui lên vì những gì chúng ta thể hiện đã là quá tốt rồi, và hãy tiếp tục về cố gắng rèn luyện, thi đấu nhiều hơn nữa để trở thành tương lai của bóng đá Việt Nam", HLV Cristiano Roland nói.

HLV Roland có những chia sẻ thẳng thắn sau hành trình World Cup cùng U17 Việt Nam.

Đáng chú ý, HLV Cristiano Roland cũng thẳng thắn đề cập đến vấn đề thể trạng của cầu thủ Việt Nam. Theo ông, đây không phải câu chuyện của riêng một đội bóng hay cá nhân HLV, mà là vấn đề cần được nhìn nhận ở phạm vi rộng hơn của cả nền bóng đá.

"Vâng, thể trạng là một vấn đề mà bây giờ tất cả chúng ta phải cùng nhau nhìn lại, chứ không phải chỉ riêng cá nhân tôi, bởi đây là bức tranh chung của toàn bộ nền bóng đá. Ở cương vị là một huấn luyện viên, việc tôi phải làm là động viên các em thi đấu tốt nhất có thể trong khả năng của mình.

Tôi cũng rất mong những người quan tâm và đầu tư cho bóng đá hãy tìm hiểu sâu hơn về điều này, quan tâm và đầu tư nhiều hơn nữa cho các cầu thủ Việt Nam, để làm sao đạt được những điều tốt nhất mà chúng ta đều mong muốn cho bóng đá Việt Nam trong tương lai", nhà cầm quân người Brazil nhấn mạnh.

Biến những giọt nước mắt thành động lực cho tương lai

Chứng kiến cảm xúc của các học trò sau khi khép lại hành trình tại World Cup, HLV Cristiano Roland cho rằng sự xúc động là điều dễ hiểu khi các cầu thủ đã dành nhiều tình yêu, niềm đam mê và khát khao cho bóng đá. "Tôi cũng đồng cảm với các em. Khi chúng ta đã làm việc bằng niềm tin yêu, khát khao và niềm đam mê bóng đá, thì lúc không đạt được kết quả như mong muốn, việc nảy sinh cảm xúc hay xúc động là chuyện rất bình thường.

Tuy nhiên, tôi nghĩ trong bóng đá, điều quan trọng nhất mà các em đã làm được là sự nỗ lực hết mình, cố gắng vượt qua chính bản thân sau mỗi ngày tập luyện, sau mỗi trận đấu để làm tốt hơn. Từ những kết quả chưa đạt được như vậy, chúng ta phải biến cảm xúc đó thành động lực để chinh phục những mục tiêu trong tương lai", HLV Cristiano Roland chia sẻ.

U17 Việt Nam khép lại FIFA U17 World Cup 2026 với 1 điểm sau 3 lượt trận, nhưng cuộc đối đầu với những đối thủ mạnh như U17 Bỉ, U17 New Zealand và U17 Mali mang đến nhiều trải nghiệm quý giá. Những chia sẻ của HLV Cristiano Roland cũng đặt ra thông điệp muốn lứa cầu thủ này thực sự trở thành tương lai của bóng đá Việt Nam, sự quan tâm và đầu tư dành cho họ cần được tiếp tục sau giải đấu.