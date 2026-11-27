U17 Việt Nam kết thúc kỳ World Cup đầu tiên trong lịch sử với vị trí thứ 3 bảng G, sau các trận: thua Bỉ 2-3, hòa New Zealand 3-3, thua Mali 0-1.

Chia sẻ sau trận đấu cuối cùng tại giải, HLV trưởng Cristiano Roland gửi lời động viên tới các học trò, đồng thời nhấn mạnh ý nghĩa của hành trình lịch sử mà U17 Việt Nam vừa trải qua.

HLV Roland có những chia sẻ tâm huyết với học trò

"Tôi chỉ muốn gửi một thông điệp đến các cầu thủ của mình, đó là tôi rất tự hào và các em xứng đáng được tuyên dương. Điều rất quan trọng ở thời điểm này là chúng ta có thể nhìn lại chặng đường lịch sử mà các em đã đi qua, một hành trình mang lại rất nhiều bài học. Đây là lứa cầu thủ xứng đáng nhận được nhiều sự đầu tư và quan tâm hơn nữa, và các em sẽ là tương lai của bóng đá Việt Nam", nhà cầm quân người Brazil bày tỏ.

Nhắc lại những lời động viên dành cho các cầu thủ trong vòng tròn sau trận đấu, HLV Roland cho biết ông mong muốn toàn đội tiếp tục giữ vững khát khao, tập trung rèn luyện và phát triển sau những trải nghiệm tại sân chơi thế giới.

Ông thầy Brazil thừa nhận các cầu thủ không tránh khỏi nỗi buồn khi đã nỗ lực hết mình nhưng chưa đạt được kết quả như mong muốn, một phần do những khó khăn về thể trạng. Tuy nhiên, ông khẳng định điều quan trọng là các học trò đã thể hiện tinh thần thi đấu cống hiến và cần tiếp tục lấy đó làm nền tảng để trưởng thành.

“Tôi động viên các em hãy vui lên vì những gì chúng ta thể hiện đã là quá tốt rồi. Hãy tiếp tục cố gắng rèn luyện, thi đấu nhiều hơn nữa để trở thành tương lai của bóng đá Việt Nam”, ông nói.

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Một trong những vấn đề được HLV Roland đề cập là thể trạng của cầu thủ Việt Nam khi thi đấu ở môi trường bóng đá quốc tế có cường độ cao. Theo ông, đây không phải câu chuyện riêng của một đội tuyển hay cá nhân huấn luyện viên, mà cần được nhìn nhận trong bức tranh chung của nền bóng đá.

“Thể trạng là một vấn đề mà tất cả chúng ta phải cùng nhau nhìn lại, chứ không phải chỉ riêng cá nhân tôi, bởi đây là bức tranh chung của toàn bộ nền bóng đá. Ở cương vị huấn luyện viên, việc tôi phải làm là động viên các em thi đấu tốt nhất có thể trong khả năng của mình. Tôi cũng rất mong các cầu thủ trẻ sẽ nhận được sự quan tâm và đầu tư nhiều hơn nữa, để hướng tới những điều tốt nhất cho bóng đá Việt Nam trong tương lai”, HLV Roland nhấn mạnh.

Chia sẻ về cảm xúc của các cầu thủ sau trận đấu, khi nhiều thành viên không giấu được sự tiếc nuối, thậm chí bật khóc, HLV Roland cho biết ông hoàn toàn đồng cảm với các học trò.

Theo ông, đó là cảm xúc tự nhiên khi các cầu thủ đã dành nhiều niềm tin, đam mê và khát vọng cho hành trình tại giải đấu. Tuy nhiên, nhà cầm quân người Brazil cho rằng điều quan trọng hơn cả là các cầu thủ biết vượt qua cảm xúc để tiếp tục tiến về phía trước.

“Khi chúng ta đã làm việc bằng niềm tin, khát khao và niềm đam mê bóng đá, thì lúc không đạt được kết quả như mong muốn, việc nảy sinh cảm xúc hay xúc động là chuyện rất bình thường. Tuy nhiên, trong bóng đá, điều quan trọng nhất là sự nỗ lực hết mình, cố gắng vượt qua chính bản thân sau mỗi ngày tập luyện, sau mỗi trận đấu để làm tốt hơn. Từ những kết quả chưa đạt được như vậy, chúng ta phải biến cảm xúc đó thành động lực để chinh phục những mục tiêu trong tương lai”, ông chia sẻ.

Kết thúc thi đấu World Cup U17-2026, thầy trò HLV Roland lên đường trở về nước vào tối 27-11.