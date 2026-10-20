HLV PSG tiết lộ kế sách đối phó Barca

HLV Luis Enrique tự tin giúp PSG đánh bại Barcelona.

Tâm điểm Champions League tuần này là màn đại chiến giữa PSG và Barcelona. Trước cuộc đối đầu được chờ đợi, HLV Luis Enrique tiết lộ phương án đối phó với Lamine Yamal, đồng thời lên tiếng về những so sánh giữa tài năng trẻ người Tây Ban Nha và Lionel Messi.

Những lần chạm trán gần đây giữa PSG và Barcelona luôn mang đến màn đấu trí hấp dẫn, đặc biệt là cuộc đối đầu giữa Lamine Yamal và hậu vệ trái Nuno Mendes. Ở trận đấu năm ngoái, PSG từng đánh bại Barca 2-1, trong đó màn so tài giữa hai cầu thủ này thu hút nhiều sự chú ý.

Tuy nhiên, Nuno Mendes không thể góp mặt ở trận đấu tới do chấn thương. Điều này có thể khiến Yamal phải đối đầu với Lucas Digne, qua đó tạo ra một thử thách khác cho hàng thủ PSG.

Khi được hỏi về phương án phong tỏa ngôi sao trẻ của Barcelona, HLV Luis Enrique nhấn mạnh rằng PSG không thể chỉ tập trung vào một cá nhân. Theo chiến lược gia người Tây Ban Nha, cách hiệu quả nhất để hạn chế sự nguy hiểm của Yamal là ngăn Barcelona triển khai lối chơi sở trường.

“Cách tốt nhất để ngăn chặn Lamine Yamal là không cho Barcelona cầm bóng. Nếu cậu ấy không thể có bóng, mọi thứ sẽ yên tĩnh. Đó sẽ là điều lý tưởng, nhưng chúng ta đều biết điều đó khó xảy ra, bởi thi đấu với Barcelona và Lamine Yamal chưa bao giờ là nhiệm vụ dễ dàng”, Luis Enrique chia sẻ.

Nhà cầm quân của PSG cũng nhấn mạnh tầm quan trọng của lối chơi tập thể trong việc đối phó với đối thủ sở hữu nhiều ngôi sao.

“Cách để phòng ngự trước một đội bóng chất lượng như vậy là phải thận trọng và tiếp cận trận đấu với tư cách một tập thể. Nhưng Barcelona không chỉ có Lamine. Họ còn có Raphinha, Pedri và rất nhiều cầu thủ hàng đầu khác”, ông nói thêm.

Phát biểu của Luis Enrique cho thấy PSG cần duy trì khả năng kiểm soát bóng, tổ chức pressing hợp lý và hạn chế không gian chơi bóng của Barcelona. Nếu chỉ tập trung phong tỏa Yamal, đội bóng thủ đô Paris vẫn có thể phải trả giá trước những mũi tấn công nguy hiểm khác của đối thủ.