HLV PSG khiến học trò nhận thẻ vàng hy hữu

Tình huống hy hữu xảy ra ở phút 74 trận PSG thắng Villarreal 6-0 tại lượt trận 4 vòng phân hạng Champions League hôm 4/11 (giờ Hà Nội).

Khi đó, PSG chuẩn bị thay cùng lúc 3 cầu thủ, nhưng Désiré Doué rời sân quá chậm khiến trọng tài Felix Zwayer chưa cho phép những người vào thay tham gia thi đấu.

Trong lúc tiền đạo 19 tuổi Ndjantou vẫn đứng chờ ngoài đường biên, HLV Luis Enrique bất ngờ đẩy học trò vào sân, dẫn đến chiếc thẻ vàng ngoài ý muốn.

HLV Luis Enrique đã đẩy học trò Quentin Ndjantou vào sân trong trận PSG thắng Villarreal 6-0 hôm 4/11 . Ảnh: X.

Tiền đạo 19 tuổi của PSG ngay lập tức bị trọng tài Felix Zwayer rút thẻ vàng. Ảnh: X.

Chứng kiến cảnh tượng khó tin, bình luận viên Guy Mowbray của BBC thốt lên: “Tôi nghĩ Ndjantou vừa nhận chiếc thẻ vàng đen đủi nhất từng có trong lịch sử Champions League”.

Theo quy định mới của Hội đồng Luật bóng đá quốc tế (IFAB), cầu thủ bị thay ra phải rời sân trong vòng 10 giây. Nếu không đáp ứng yêu cầu này, người vào thay chỉ được phép thi đấu ở lần bóng chết đầu tiên sau khi trận đấu tiếp tục ít nhất 1 phút.

Chính quy định trên khiến HLV Luis Enrique nổi giận sau trận đấu. Nhà cầm quân người Tây Ban Nha chỉ trích: “Những gì xảy ra với 3 quyền thay người là một trò hề”.

Ông cho rằng việc buộc đội bóng phải tạm thời thi đấu thiếu người có thể gây bất lợi nghiêm trọng, đặc biệt nếu trận đấu đang ở thế cân bằng. Chiến lược gia 56 tuổi thậm chí tuyên bố sẽ đẩy cả 3 học trò vào sân nếu rơi vào hoàn cảnh tương tự.

HLV Enrique chỉ trích gay gắt các quy định thay người mới được áp dụng. Ảnh: X.

“Đây là trò chơi trẻ con sao? Chúng ta phải tôn trọng các cầu thủ chuyên nghiệp, cũng như cách chúng tôi luôn tôn trọng tổ trọng tài”, HLV Luis Enrique tiếp tục bày tỏ sự bất bình.