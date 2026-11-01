HLV Popov viết tâm thư xúc động chia tay Thể Công Viettel

Tối 31/10, CLB Thể Công Viettel và HLV Popov chia tay nhau sau hơn 1 năm gắn bó. Đây là quyết định sớm được dự báo khi đội bóng áo lính trải qua 8 trận không thắng ở mọi đấu trường.

Sau khi rời đội bóng, HLV Popov chia sẻ: "Trong bóng đá, giống như trong cuộc sống, mỗi khởi đầu đều có kết thúc, nhưng khi những khoảnh khắc tuyệt vời vượt quá những khoảnh khắc tiêu cực, sự chia tay không thể tránh khỏi sẽ được đáp lại bằng cảm giác nhiệm vụ được hoàn thành.

HLV Popov chia tay Thể Công Viettel. Ảnh: Thể Công Viettel

Hơn một năm qua mãi mãi ở trong ký ức của tôi như một trong những giai đoạn hạnh phúc nhất trong sự nghiệp huấn luyện của tôi. Ngay cả khi không có chức vô địch, việc giành được vị trí Á quân đi kèm với nhiều kỷ lục lịch sử của CLB - số điểm cao nhất trong một mùa giải, một chuỗi 38 trận đấu liên tiếp trong đó có kỷ lục phòng thủ xuất sắc nhất trong giải đấu và đủ điều kiện để giành vé tham dự Cúp C2 châu Á.

Đây là một trong những thành công ngọt ngào nhất của tôi và là một chiến thắng cá nhân trong mùa giải vừa qua, sẽ mãi mãi là một ký ức đáng trân trọng trong trái tim tôi. Tôi luôn cố gắng hết sức để bảo vệ đội bóng khỏi những tổn thất, luôn bảo vệ một cách cởi mở, và sẵn sàng chấp nhận mọi sai lầm mà tôi đã mắc phải - những sai lầm dẫn đến sự thất bại trong mùa giải vừa qua".

"Cảm ơn rất nhiều đến tất cả mọi người tại CLB, các cầu thủ, các trợ lý, nhân viên y tế, ban quản lý, CĐV. Các bạn mãi mãi ở trong trái tim và ký ức của tôi. Tôi luôn ủng hộ các bạn, và xin chúc mọi người may mắn cùng những điều tốt đẹp nhất !!!", HLV Popov chốt lại tâm thư của mình.

HLV Popov trở thành nhà cầm quân đầu tiên ở V-League 2026/26 mất việc. Chiến lược gia người Bulgaria ký hợp đồng với Thể Công Viettel từ ngày 27/4/2025. Dưới thời HLV Popov, Thể Công Viettel giành vị trí Á quân V-League 2025/26 và 2 HCĐ Cúp quốc gia.

Sau khi chia tay HLV Popov, CLB Thể Công Viettel đang khẩn trương tìm người mới lên thay, dự kiến công bố trong tuần tới.

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