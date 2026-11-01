HLV Popov từ chức ở Thể Công Viettel

“Tôi tự hào về các cầu thủ của tôi, về tinh thần của cả đội”, HLV Velizar Popov khẳng định sau trận Thể Công Viettel thua Thép Xanh Nam Định 1-3 ở vòng 6 V-League tối 31/10.

Cuộc họp báo của chiến lược gia người Bulgaria chỉ kéo dài hơn 1 phút. Không lâu sau, ông xin từ chức và được Ban lãnh đạo chấp thuận, khép lại hành trình dẫn dắt đội bóng áo lính khi hợp đồng 2 năm vẫn chưa hết hạn.

Thể Công Viettel xác nhận chia tay và gửi lời cảm ơn HLV Velizar Popov. Ảnh: Thể Công Viettel.

Thực tế, trận thua trên sân Thiên Trường chỉ là giọt nước tràn ly. Từ vị thế Á quân V-League mùa trước, Thể Công Viettel rơi xuống thứ 12 với vỏn vẹn 4 điểm sau 6 vòng, chỉ hơn nhóm cuối bảng 1 điểm.

Đáng lo hơn, đội bóng do HLV Popov dẫn dắt đã trải qua 8 trận liên tiếp không thắng trên mọi đấu trường, gồm 6 thất bại và 2 trận hòa. Trong khoảng thời gian ấy, đội chỉ ghi 5 bàn nhưng thủng lưới tới 17 lần, trong đó có trận thua FC Seoul 0-5 ngay trên sân nhà tại AFC Champions League Two.

Sự sa sút không chỉ thể hiện qua kết quả, mà còn ở cách vận hành lối chơi. Thể Công Viettel từng gây khó chịu bằng khả năng pressing và phản công sắc bén. Tuy nhiên, mùa này những pha lên bóng của họ thiếu tốc độ, trong khi hàng công thường xuyên bế tắc với các tình huống tạt cánh.

Một thống kê đáng chú ý càng cho thấy sự bất lực của đội bóng áo lính. Cả 5 đối thủ trong 5 vòng đầu V-League đều có cầu thủ nhận thẻ đỏ, nhưng Thể Công Viettel chỉ giành được 1 chiến thắng. Ngay cả khi được chơi hơn người, thầy trò HLV Popov vẫn không tìm ra cách kết liễu đối thủ.

Bên cạnh những hạn chế chuyên môn, cuộc khủng hoảng lực lượng cũng khiến tình hình thêm nghiêm trọng. Dù bổ sung 11 tân binh trước mùa giải, Thể Công Viettel liên tục mất người vì chấn thương, có thời điểm chỉ còn 18 cầu thủ đủ sức khỏe thi đấu.

“Chúng tôi đang gặp những vấn đề rất nghiêm trọng, nhưng ở thời điểm hiện tại, chúng tôi chưa thể giải quyết được”, HLV Popov thừa nhận sau trận hòa Bắc Ninh 2-2 hôm 23/10.

Những khó khăn về nhân sự phần nào lý giải sự sa sút, nhưng không đủ giúp nhà cầm quân 50 tuổi giữ ghế. Được trao quyền chủ động xây dựng lối chơi và lựa chọn lực lượng, ông vẫn phải chịu trách nhiệm khi những phương án đưa ra không mang lại hiệu quả.

Trước chuyến làm khách Thép Xanh Nam Định, Ban lãnh đạo đã ra tối hậu thư buộc Thể Công Viettel phải thắng để HLV Popov tiếp tục công việc. Đội bóng áo lính tưởng chừng vượt qua thử thách khi sớm dẫn trước, nhưng tấm thẻ đỏ của trung vệ Paulo Tapeu đầu hiệp hai khiến cục diện đảo chiều.

Thất bại ngược 1-3 khép lại cơ hội cuối cùng của chiến lược gia người Bulgaria. Từ một đội bóng được kỳ vọng cạnh tranh chức vô địch, Thể Công Viettel giờ phải tìm người thay thế HLV Popov để vực dậy đội hình trước nguy cơ tiếp tục lún sâu vào khủng hoảng ở mùa giải 2026-2027.