HLV Popov: 'Tôi nhìn thấy một tương lai tích cực'

HLV Kim Gi-dong đánh giá cao ý nghĩa của chiến thắng đầu tiên của FC Seoul tại AFC Champions League Two 2026/27. Ảnh: Minh Quân

Tại cuộc họp báo sau trận, HLV Kim Gi-dong của FC Seoul bày tỏ sự hài lòng khi đội bóng giành được chiến thắng đầu tiên tại AFC Champions League Two 2026/27, sau hai trận toàn thua trước đó.

Khi được hỏi liệu đây có phải trận đấu dễ dàng với FC Seoul, chiến lược gia người Hàn Quốc khẳng định: “Đội chúng tôi cho rằng tại giải đấu năm nay không có trận đấu nào là trận đấu dễ”.

Ông nhắc lại chuyến tập huấn tại Việt Nam vào tháng 1.2015, khi đội bóng từng thi đấu với các CLB ở Hà Nội. Theo HLV Kim Gi-dong, FC Seoul đã nghiên cứu kỹ các đối thủ và đánh giá cao chất lượng bóng đá Việt Nam.

“Như tôi đã nhấn mạnh trước trận đấu rằng đội bóng của tôi là đội bóng vô địch K League và chúng tôi sẽ chơi như một nhà vô địch. Vậy nên chúng tôi đã thực hiện điều đó”, HLV Kim Gi-dong chia sẻ.

Đánh giá về ý nghĩa của chiến thắng, nhà cầm quân này nhấn mạnh: “Đối với tôi, 3 điểm này rất là quan trọng và đó cũng là tiền đề cho đội bóng trong 3 trận tới của giải C2”.

HLV Kim Gi-dong cho biết đã có những điều chỉnh nhân sự nhằm phân phối sức lực cho các cầu thủ trước lịch thi đấu dày đặc. FC Seoul sẽ nhanh chóng chuyển sự tập trung sang cuộc đối đầu với Incheon vào cuối tuần.

Trong khi đó, HLV Velizar Popov của Thể Công - Viettel dành phần lớn thời gian họp báo để nói về tinh thần thi đấu và những điều tích cực mà ông nhìn thấy ở các học trò, bất chấp kết quả không thuận lợi.

Trước câu hỏi liệu chuỗi trận chưa tốt gần đây có ảnh hưởng đến tâm lý toàn đội, chiến lược gia người Bulgaria khẳng định: “Như các bạn thấy đấy, ngày hôm nay tinh thần của các cầu thủ, đặc biệt trong hiệp hai thì rất là tốt. Họ đã cố gắng thể hiện tất cả những gì họ có rồi, và chúng tôi đã có thể ghi được 1–2 bàn”.

HLV Popov cho rằng sự chênh lệch về trình độ giữa hai nền bóng đá là yếu tố quan trọng dẫn đến kết quả trận đấu. Tuy nhiên, ông không muốn nhìn nhận cuộc đối đầu này chỉ qua tỉ số.

“Tôi vẫn rất hài lòng với tinh thần của các cầu thủ, họ đã làm tất cả những gì họ có, đã thể hiện hết tất cả trên sân. Với tôi thì ngày hôm nay có nhiều sự tích cực hơn là tiêu cực và mọi người cần phải hiểu rõ về vấn đề này”, HLV Popov nhấn mạnh.

HLV Velizar Popov ghi nhận tinh thần thi đấu của các cầu thủ Thể Công - Viettel dù kết quả không như mong đợi. Ảnh: Minh Quân

Theo nhà cầm quân người Bulgaria, những trận đấu với đối thủ có trình độ cao là cơ hội quý giá để các cầu thủ tích lũy kinh nghiệm, nhận ra những điều cần cải thiện và từng bước nâng cao năng lực thi đấu.

“Với những trận đấu như này thì chúng tôi có thể tiến bộ nhiều hơn là khi so sánh với những trận đấu ở trong giải quốc nội. Vì ngày hôm nay chúng ta có thể nhìn thấy thực tế”, ông chia sẻ.

Đặc biệt, HLV Popov đánh giá cao những nỗ lực của Thể Công - Viettel trong hiệp hai, khi các cầu thủ vẫn cố gắng triển khai lối chơi và tìm kiếm cơ hội.

“Tôi đã nhìn thấy rất nhiều sự tích cực và nhìn thấy một tương lai tích cực, kể cả là khi mọi người không thích điều đấy”, HLV Popov khẳng định.

Dù chưa thể mang lại niềm vui cho người hâm mộ trên sân Hàng Đẫy, cuộc đối đầu với FC Seoul vẫn đem đến những trải nghiệm đáng giá cho Thể Công - Viettel.

Điều quan trọng với đội bóng áo lính lúc này là giữ vững tinh thần, rút ra những bài học cần thiết và hướng tới các trận đấu tiếp theo với quyết tâm cao hơn.