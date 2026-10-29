HLV Popov thừa nhận 'khoảng cách trình độ' sau thất bại nặng nề của Thể Công Viettel

HLV Popov không quá thất vọng về trận thua FC Seoul.

Thể Công Viettel vừa trải qua trận đấu đáng quên trên sân Hàng Đẫy khi để FC Seoul ghi tới 4 bàn trong hiệp một và có thêm một pha lập công ngay đầu hiệp hai. Dù đội khách phải chơi thiếu người từ phút 62 sau khi Yazan Al Arab nhận thẻ đỏ, đại diện Việt Nam vẫn không thể tìm được bàn thắng danh dự.

Phát biểu sau trận, HLV Velizar Popov không né tránh thực tế về sự chênh lệch giữa hai đội. Nhà cầm quân người Bulgaria cho rằng khoảng cách giữa nhà vô địch Hàn Quốc và bóng đá Việt Nam là điều khó có thể phủ nhận.

“Nói đúng ra, khi bàn về sự khác biệt giữa trình độ nhà vô địch Hàn Quốc và bóng đá Việt Nam, bạn phải mù quáng lắm mới không nhìn thấy sự khác biệt đó. Đó chính là lý do cho kết quả này. Các bạn có còn nhớ lần gần nhất đội tuyển Việt Nam thi đấu với đội tuyển Hàn Quốc thì tỷ số là bao nhiêu không?”, HLV Popov chia sẻ.

Dù đội nhà nhận thất bại nặng nề, chiến lược gia 49 tuổi không chỉ trích tinh thần thi đấu của các học trò. Ông khẳng định các cầu thủ đã nỗ lực hết mình trong hoàn cảnh phải đối đầu với một đối thủ vượt trội về trình độ.

“Tôi không thể đòi hỏi gì thêm từ các cầu thủ ngày hôm nay bởi vì họ thực sự đã cố gắng hết sức mình. Đây là giới hạn tiềm năng của chúng ta, và kết quả tự nó đã nói lên sự khác biệt giữa trình độ nhà vô địch Hàn Quốc và bóng đá Việt Nam. Đây là điều chúng ta cần phải chấp nhận”, ông nói.

Ở góc nhìn tích cực, HLV Popov cho rằng Thể Công Viettel vẫn tạo ra những cơ hội đủ tốt để ghi ít nhất một hoặc hai bàn thắng, nhưng các cầu thủ không thể tận dụng thành công. Theo ông, việc được thi đấu với những đối thủ có chất lượng chuyên môn cao như FC Seoul sẽ giúp đội bóng tích lũy kinh nghiệm và cải thiện năng lực.

“Đối với tôi hôm nay mọi thứ tích cực nhiều hơn là tiêu cực. Những trận đấu thế này giúp các cầu thủ của chúng ta tiến bộ hơn rất nhiều so với khi thi đấu tại giải VĐQG Việt Nam”, HLV Popov nhấn mạnh.

Bên cạnh đó, nhà cầm quân người Bulgaria kêu gọi sự kiên nhẫn dành cho Thể Công Viettel trong bối cảnh đội bóng đang gặp khó khăn về lực lượng do một số cầu thủ chấn thương. Ông tin rằng tình hình sẽ dần được cải thiện khi các trụ cột trở lại.

Thất bại 0-5 trước FC Seoul khiến Thể Công Viettel tiếp tục đứng cuối bảng E với vỏn vẹn 1 điểm sau 3 lượt trận. Đội bóng áo lính cũng kéo dài chuỗi trận không thắng trên mọi đấu trường lên con số 7, qua đó đối mặt với nhiều áp lực trong giai đoạn tiếp theo của mùa giải.