HLV Popov: 'Thể Công - Viettel phải chiến đấu quả cảm, không được sợ hãi'

HLV Velizar Popov và tiền vệ Khuất Văn Khang tại buổi họp báo trước trận đấu với FC Seoul

Đây là trận đấu có ý nghĩa quan trọng với cả hai đội khi CLB Thể Công - Viettel mới giành được 1 điểm sau hai lượt trận, còn FC Seoul đứng cuối bảng với hai thất bại. Trong bối cảnh đội bóng áo lính đang trải qua chuỗi trận không tốt tại V.League, trong khi đại diện Hàn Quốc vừa đăng quang K League 1, cuộc chạm trán được dự báo sẽ đầy khó khăn với đội chủ nhà.

Phát biểu tại buổi họp báo, HLV Velizar Popov dành sự tôn trọng lớn cho đối thủ, đồng thời gửi lời chúc mừng FC Seoul vừa giành chức vô địch K League 1 sau nhiều năm chờ đợi.

Theo nhà cầm quân người Bulgaria, kết quả hai trận đầu tiên tại AFC Champions League Two chưa phản ánh đúng thực lực của đội bóng Hàn Quốc bởi họ chủ yếu sử dụng đội hình dự bị để tập trung cho đấu trường quốc nội.

“FC Seoul là đội bóng rất mạnh. Ngay cả khi sử dụng đội hình dự bị ở hai trận trước, họ vẫn tạo ra thế trận tốt. Lần này, việc FC Seoul mang đến đội hình mạnh nhất đã làm thay đổi hoàn toàn cục diện bảng đấu. Tuy nhiên, mục tiêu của chúng tôi không thay đổi, đó là nỗ lực trong từng trận đấu để giành chiến thắng”, HLV Popov nhấn mạnh.

Đánh giá về sức mạnh của đối thủ, HLV Popov cho biết ban huấn luyện CLB Thể Công - Viettel đã nghiên cứu kỹ các trận đấu của FC Seoul tại K League 1. Đội bóng Hàn Quốc sở hữu những cầu thủ có nền tảng thể lực sung mãn, tốc độ, kỹ thuật tốt cùng nhiều ngoại binh chất lượng và tuyển thủ quốc gia.

“Điều quan trọng nhất là các cầu thủ phải thi đấu quả cảm, không được sợ hãi và nhanh chóng thích nghi với cường độ trận đấu. Chúng tôi hiểu sự khác biệt về trình độ nhưng sẽ chiến đấu đến những giây phút cuối cùng”, HLV Popov khẳng định.

Nhà cầm quân này cũng thừa nhận CLB của tập đoàn Viettel đang gặp khó khăn về lực lượng khi một số cầu thủ vừa trở lại sau chấn thương, chưa đủ thể lực thi đấu. Lịch thi đấu dày đặc, trung bình ba ngày một trận, khiến đội bóng không có nhiều thời gian hồi phục. Dù vậy, ông khẳng định toàn đội không lấy khó khăn làm lý do bao biện mà sẽ tập trung tối đa vào những cầu thủ hiện có.

Cùng tham dự họp báo, tiền vệ Khuất Văn Khang thể hiện quyết tâm giành trọn 3 điểm trên sân nhà. Anh cho rằng cơ hội đi tiếp vẫn rộng mở khi vòng bảng mới bước sang lượt trận thứ ba.

“Chúng tôi đã chuẩn bị đấu pháp phù hợp và sẽ thi đấu hết mình để giành kết quả tốt nhất, qua đó lấy lại tinh thần. Toàn đội rất mong người hâm mộ tiếp tục đến sân cổ vũ, đồng hành cùng CLB Thể Công - Viettel trong giai đoạn khó khăn này”, Văn Khang chia sẻ.

HLV Kim Gi-dong (phải) và cầu thủ Kim Jin-su tại buổi họp báo trước trận gặp CLB Thể Công - Viettel

Ở buổi họp báo sau đó, HLV Kim Gi-dong của FC Seoul khẳng định đội bóng Hàn Quốc đã sẵn sàng chuyển toàn bộ sự tập trung sang AFC Champions League Two sau khi hoàn thành mục tiêu vô địch quốc nội.

“Hai trận đầu tiên, chúng tôi chưa có kết quả tốt vì phải tập trung cho K League. Nhưng giờ đây, mục tiêu của FC Seoul là giành chiến thắng trong tất cả các trận còn lại để vượt qua vòng bảng. Chúng tôi đến Việt Nam với quyết tâm giành trọn 3 điểm”, HLV Kim Gi-dong tuyên bố.

Theo chiến lược gia người Hàn Quốc, các trụ cột FC Seoul đang rất háo hức được thể hiện tại đấu trường châu lục sau khi phải nhường cơ hội cho những cầu thủ trẻ ở hai lượt trận trước. Ông kỳ vọng đội bóng sẽ trình diễn lối chơi tốc độ, pressing mạnh mẽ, cân bằng giữa tấn công và phòng ngự để khẳng định vị thế của nhà vô địch K League 1.

“Trước đây, chúng tôi thi đấu để trở thành nhà vô địch. Còn bây giờ, chúng tôi ra sân với tư cách đương kim vô địch. Trách nhiệm và áp lực vì thế lớn hơn rất nhiều”, HLV Kim Gi-dong nhấn mạnh.

Đáng chú ý, khi được hỏi về khả năng làm việc tại V.League trong tương lai, HLV Kim Gi-dong dành nhiều lời khen cho người đồng nghiệp Kim Sang-sik, người đang dẫn dắt đội tuyển Việt Nam.

Ông cho biết từng lo ngại Kim Sang-sik sẽ chịu áp lực lớn khi kế nhiệm HLV Park Hang-seo, nhưng những thành công của người đồng nghiệp đã vượt ngoài kỳ vọng. Dù không loại trừ khả năng làm việc tại Việt Nam, ông khẳng định trước mắt vẫn muốn tiếp tục gắn bó và chinh phục những mục tiêu mới cùng FC Seoul.

Các cầu thủ FC Seoul tập luyện trên sân Hàng Đẫy chiều 27.10

Trong khi đó, đội trưởng Kim Jin-su khẳng định các cầu thủ FC Seoul sẽ chứng minh đẳng cấp bằng màn trình diễn trên sân thay vì những lời tuyên bố. Anh cũng bày tỏ ấn tượng với sự thân thiện, mến khách và tình yêu bóng đá của người hâm mộ Việt Nam.

Kết thúc hai buổi họp báo, FC Seoul di chuyển ra sân Hàng Đẫy tập luyện, trong khi Thể Công - Viettel hoàn tất công tác chuẩn bị tại sân tập của CLB.

Với lợi thế sân nhà, Thể Công - Viettel quyết tâm tìm kiếm chiến thắng đầu tiên tại vòng bảng. Tuy nhiên, trước một FC Seoul đang hưng phấn sau chức vô địch quốc nội và có trong tay lực lượng mạnh nhất, đội bóng áo lính sẽ phải thể hiện bản lĩnh cùng sự tập trung cao độ nếu muốn tạo nên bất ngờ.