HLV Popov chia tay CLB Thể Công Viettel

"HLV Velizar Popov đã rời khỏi vị trí HLV trưởng đội Thể Công Viettel. Xin cảm ơn HLV Velizar Popov vì những đóng góp cho Thể Công Viettel trong chặng đường đã qua! Chúc HLV Popov cùng gia đình mạnh khoẻ và hạnh phúc", CLB Thể Công Viettel thông báo trong tối 31/10.

Trước đó, Thể Công Viettel thúc thủ 1-3 trên sân của Thép Xanh Nam Định tại vòng 6 LPBank V-League 2026/27. Đây là giọt nước làm tràn ly khiến đội bóng áo lính phải chấm dứt hợp đồng trước thời hạn với HLV Popov.

HLV Popov chia tay Thể Công Viettel. Ảnh: Dương Đệ

Ở mùa giải năm nay, dù được đầu tư mạnh nhưng Thể Công Viettel có sự khởi đầu không như mong đợi. Trong 8 trận đấu gần nhất trên mọi đấu trường, đoàn quân của HLV Popov toàn hòa và thua.

Nhằm vực lại đội bóng, trở lại với cuộc đua vô địch V-League, CLB Thể Công Viettel và HLV Popov nhanh chóng đạt được sự thống nhất về việc chia tay. Hiện chưa rõ ai sẽ là người lên ngồi "ghế nóng" thay cho ông Popov.

"Có một điều duy nhất mà tôi muốn nói, là tôi tự hào về các cầu thủ của tôi, về tinh thần của cả đội", chiến lược gia người Bulgaria phát biểu trước khi rời ghế HLV trưởng.

Như vậy, HLV Popov trở thành nhà cầm quân đầu tiên ở V-League 2026/26 mất việc.

HLV Velizar Popov ký hợp đồng với Thể Công Viettel từ ngày 27/4/2025. Dưới thời HLV Popov, Thể Công Viettel giành vị trí Á quân V-League 2025/26 và 2 HCĐ Cúp quốc gia.

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