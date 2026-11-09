HLV Polking ước Đình Bắc không phải lên ĐTQG đợt này: CLB có thể từ chối nhả người?

Tại V.League 1 (Giải Vô địch Quốc gia), CLB Công an Hà Nội (CAHN) vừa thắng CLB Công an TP. HCM với tỉ số 2-1.

Sau trận, HLV Mano Polking nói, ông ước gì Nguyễn Đình Bắc không phải lên ĐT Việt Nam trong đợt này (đợt tập trung cho giải giao hữu Casper Cup 2026) để cầu thủ này được nghỉ ngơi. Theo HLV Polking thì lịch thi đấu ở CLB rất dày đặc.

Dù vậy, HLV Polking cũng khẳng định ông biết Đình Bắc rất thích khoác áo ĐTQG và khát khao cống hiến; đồng thời, anh là cầu thủ quan trọng với ĐT Việt Nam. HLV Polking nói ông hy vọng Đình Bắc trở lại với thể trạng tốt nhất và không gặp chấn thương nào.

HLV Polking của CLB CAHN. Ảnh: TPO.

Vậy CLB có bắt buộc phải nhả cầu thủ cho giải Casper Cup 2026?

Theo Quy định về Tư cách và Chuyển nhượng cầu thủ của FIFA, các CLB có nghĩa vụ nhả cầu thủ khi được ĐTQG triệu tập hợp lệ trong lịch thi đấu quốc tế. Quy định này áp dụng cả với các trận giao hữu.

Đợt FIFA Days tháng 11/2026 diễn ra từ ngày 9 đến 17/11. ĐT Việt Nam tham dự Casper Cup 2026 tại sân Thiên Trường (Ninh Bình), gặp Đài Bắc Trung Hoa ngày 11/11 và Cộng hòa Kyrgyz ngày 17/11.

Như vậy, Casper Cup nằm trong FIFA Days nên các CLB không thể đơn phương từ chối nhả cầu thủ dù muốn cầu thủ nghỉ ngơi.

Đình Bắc luôn khát khao được cống hiến cho ĐT Việt Nam. Ảnh: TPO.

Khi nào CLB có thể không nhả người?

Với những trận đấu nằm ngoài lịch FIFA và không thuộc các giải có quy định bắt buộc nhả người, CLB có thể từ chối đề nghị triệu tập.

Tuy nhiên, ngay cả khi không bắt buộc, các CLB vẫn có thể tạo điều kiện để cầu thủ lên ĐTQG. Bởi việc được khoác áo ĐTQG không chỉ là vinh dự đối với cầu thủ mà còn là cơ hội để cầu thủ tích lũy kinh nghiệm, phát triển chuyên môn.

Còn trong trường hợp CLB mong muốn cầu thủ được nghỉ ngơi vì lý do hợp lý, ví dụ như việc HLV Polking mong muốn Đình Bắc có thời gian nghỉ ngơi, giảm nguy cơ chấn thương, thì CLB có thể xin phép, nhưng việc miễn triệu tập cầu thủ vẫn cần có sự đồng ý của Liên đoàn Bóng đá Việt Nam (VFF).

HLV Polking mong Đình Bắc (áo đỏ) giữ được thể trạng tốt nhất, không gặp chấn thương. Ảnh: CAHN FC.

Đáng chú ý, ngày 8/11, VFF thông báo điều chỉnh lực lượng khi có 5 cầu thủ gặp chấn thương khi thi đấu ở các CLB, gồm Nguyễn Hai Long, Nguyễn Văn Vĩ, Trương Tiến Anh, Nguyễn Lê Phát và Lê Ngọc Bảo. HLV Kim Sang Sik và ban huấn luyện quyết định không triệu tập 5 cầu thủ này cho Casper Cup để các cầu thủ có thời gian nghỉ ngơi, điều trị và phục hồi.

Hai cầu thủ vừa được triệu tập bổ sung là Hoàng Vĩnh Nguyên (sinh năm 2002) và Nguyễn Hồng Phúc (sinh năm 2003).