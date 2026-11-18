Ngày 18/11, HLV Mano Polking tham dự buổi họp báo trước trận đấu giữa CLB Công an Hà Nội và Johor Darul Ta'zim tại lượt trận thứ hai bảng B Cúp các CLB Đông Nam Á 2026-2027 (Shopee Cup).

Trận đấu sẽ diễn ra lúc 19h15 ngày 19/11 trên sân Hàng Đẫy. Đây được đánh giá là thử thách khó đối với đội bóng ngành Công an khi đối thủ là nhà đương kim vô địch Malaysia và đang có phong độ cao.

HLV Polking tự tin hướng đến trận đấu với Johor Darul Ta'zim. (Ảnh: Minh Dân).

Phát biểu trước trận đấu, HLV Mano Polking cho biết: "Đây là trận đấu lớn với Công an Hà Nội. Johor Darul Ta'zim là đội bóng có trình độ cao. Tôi từng theo dõi họ từ khi còn làm việc tại Thái Lan. Một HLV của Johor Darul Ta'zim cũng là bạn tôi. Chúng tôi đã nghiên cứu những trận đấu gần đây của họ và nhận thấy đội bóng này sở hữu nhiều cầu thủ tấn công chất lượng".

Theo chiến lược gia này, việc đối đầu với một đội bóng mạnh như Johor Darul Ta'zim đòi hỏi Công an Hà Nội phải có sự chuẩn bị kỹ lưỡng về chiến thuật và lực lượng. Tuy nhiên, HLV Polking khẳng định ông không muốn các học trò bước vào trận đấu với tâm lý e ngại.

"Trong mọi trận đấu của Công an Hà Nội, nhất là trên sân nhà, mục tiêu của chúng tôi luôn là chiến thắng. Chúng tôi tôn trọng đối thủ và sẽ tính toán phương án hợp lý nhất. Tuy nhiên, tôi muốn các cầu thủ thi đấu sòng phẳng với Johor Darul Ta'zim, thể hiện được những gì đã tập luyện và xây dựng trong suốt thời gian qua", nhà cầm quân người Đức nhấn mạnh.

Để củng cố sự tự tin, HLV Polking cũng nhắc lại những lần Công an Hà Nội đối đầu với các đội bóng mạnh của Thái Lan tại đấu trường khu vực. "Hai năm trước, chúng tôi từng thi đấu trận chung kết với Buriram United, một đội bóng rất mạnh, nhưng vẫn có thể chơi sòng phẳng. Vì vậy, tôi tin Công an Hà Nội hoàn toàn có khả năng thi đấu tốt trước Johor Darul Ta'zim", ông chia sẻ.

Bên cạnh đó, HLV Polking cho biết toàn đội đã tận dụng quãng nghỉ FIFA Days tháng 11 để hồi phục thể lực và duy trì công tác chuẩn bị cho những trận đấu quan trọng sắp tới. "Quãng nghỉ vừa qua rất cần thiết với toàn đội. Sau khi trở lại, chúng tôi tiếp tục duy trì chương trình tập luyện thường lệ. Với lực lượng hiện có cùng sự chuẩn bị trong thời gian qua, tôi tin Công an Hà Nội đủ khả năng thi đấu tốt ở giai đoạn quan trọng sắp tới", HLV Polking đánh giá.

Dù vậy, Công an Hà Nội đang đối diện lịch thi đấu dày đặc trên nhiều đấu trường. Sau trận gặp Johor Darul Ta'zim, đội bóng ngành công an còn phải chuẩn bị cho những cuộc đối đầu với Vissel Kobe tại AFC Champions League Elite và Nam Định ở V-League.

CLB Công an Hà Nội đối mặt lịch thi đấu dày đặc trong thời gian tới.

Theo HLV Polking, việc phải thi đấu liên tục khiến ban huấn luyện cần tính toán hợp lý trong cách sử dụng cầu thủ, nhưng mục tiêu của Công an Hà Nội vẫn là giành kết quả tốt nhất ở từng trận.

Liên quan đến tình hình lực lượng, HLV Polking cũng đề cập đến trường hợp của tiền đạo Nguyễn Đình Bắc, người vừa trở về sau đợt tập trung cùng đội tuyển Việt Nam. Đình Bắc đã thi đấu trọn vẹn trận gặp Kyrgyzstan tối 17/11 và ghi bàn mở tỷ số bằng một cú sút xa đẹp mắt. Tuy nhiên, tiền đạo sinh năm 2004 chỉ có thời gian hồi phục ngắn trước khi Công an Hà Nội bước vào trận đấu với Johor Darul Ta'zim.

HLV Polking thừa nhận ông lo ngại nguy cơ quá tải của học trò, đặc biệt khi cầu thủ này phải thi đấu liên tục ở cả cấp độ CLB và đội tuyển quốc gia. "Nếu đặt lên bàn cân giữa đội tuyển quốc gia và CLB, tôi hiểu đội tuyển phải được ưu tiên. Tuy nhiên, Đình Bắc còn trẻ, mới 22 tuổi. Nếu cậu ấy liên tục thi đấu khoảng 55 trận mỗi mùa giải, đó thực sự là điều đáng lo ngại. Bản thân tôi cũng không muốn Đình Bắc gặp bất kỳ vấn đề nào về thể trạng", ông cho biết.