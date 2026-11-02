HLV Polking tự tin hướng đến chiến thắng thứ hai tại AFC Champions League Elite

Theo thông tin từ Liên đoàn bóng đá Việt Nam (VFF), ngày 2/11, HLV Polking tham dự buổi họp báo trước màn so tài giữa Công an Hà Nội và Kyoto Sanga tại AFC Champions League Elite 2026-2027. Đây là trận đấu quan trọng đối với đội bóng ngành Công an trong cuộc đua giành quyền đi tiếp tại giải đấu cấp câu lạc bộ hàng đầu châu Á.

HLV Polking (trái) trong cuộc họp báo trước trận đấu với Kyoto Sanga.

Trước trận đấu này, Công an Hà Nội vừa giành chiến thắng 3-2 trước Shanghai Port ngay trên sân khách. Kết quả này giúp đại diện Việt Nam có 3 điểm sau 3 lượt trận và đứng thứ 11 trên bảng xếp hạng khu vực phía Đông.

Cũng theo Liên đoàn bóng đá Việt Nam (VFF), HLV Polking cho biết: “Sau chiến thắng trước Shanghai Port, chúng tôi vẫn nuôi hy vọng đi tiếp và nếu làm được điều đó thì sẽ rất tuyệt vời. Đây là trận đấu thứ hai của Công an Hà Nội trên sân nhà tại AFC Champions League Elite. Tôi hy vọng toàn đội sẽ có một trận đấu tốt trước Kyoto Sanga và giành chiến thắng để dành tặng người hâm mộ”.

HLV Polking cho rằng, Công an Hà Nội từng có màn trình diễn tích cực khi tiếp đón Kashima Antlers trên sân Hàng Đẫy. Vì vậy, ông mong muốn các học trò tiếp tục thể hiện tinh thần thi đấu tương tự trong cuộc đối đầu với Kyoto Sanga.

Dù vậy, chiến lược gia sinh năm 1976 thừa nhận đội bóng đang gặp những khó khăn nhất định về thể lực do phải thi đấu liên tục trên nhiều mặt trận. Trong 11 ngày, Công an Hà Nội đã trải qua 3 trận đấu. Quãng thời gian nghỉ ngơi ngắn khiến một số cầu thủ chưa có được trạng thái thể lực tốt nhất trước trận gặp Kyoto Sanga.

“Chúng tôi đã có 1 ngày nghỉ sau trận gặp Sông Lam Nghệ An. Một số cầu thủ cần thêm thời gian hồi phục để lấy lại thể trạng. Hôm nay, CLB Công an Hà Nội sẽ tập 1 buổi. Hy vọng chúng tôi sẽ có lực lượng tối ưu nhất”, HLV Polking cho biết.

Tuy nhiên, nhà cầm quân này cho rằng Kyoto Sanga cũng phải đối mặt với những khó khăn tương tự khi vừa thi đấu tại J-League và phải di chuyển quãng đường dài từ Nhật Bản sang Việt Nam. Vì vậy, HLV Polking không muốn lấy lịch thi đấu làm lý do cho những khó khăn của đội nhà.

CLB Công an Hà Nội hướng đến chiến thắng thứ hai liên tiếp tại AFC Champions League Elite 2026-2027 (Ảnh: CAHN).

Bên cạnh vấn đề lực lượng, HLV Polking cũng dành sự tôn trọng lớn cho Kyoto Sanga, đội bóng đang thi đấu tại giải vô địch quốc gia Nhật Bản. Theo ông, bóng đá Nhật Bản thuộc nhóm có trình độ cao nhất châu Á. Do đó, việc Công an Hà Nội phải chạm trán nhiều đại diện đến từ J-League là thử thách lớn. “Chúng tôi có lịch thi đấu rất khó, khi phải gặp 5 đội Nhật Bản. J-League là giải vô địch quốc gia ở đẳng cấp số một châu Á. Bóng đá Nhật Bản cũng rất mạnh”, ông Polking nhận định.

Đánh giá về Kyoto Sanga, HLV Công an Hà Nội cho rằng đội khách có truyền thống lâu đời, lực lượng cân bằng và sở hữu nhiều cầu thủ ngoại chất lượng. Dù Kyoto Sanga đang đứng thứ 14 tại J-League, nhà cầm quân này khẳng định Công an Hà Nội không được chủ quan.

Theo lịch, trận đấu giữa Công an Hà Nội và Kyoto Sanga diễn ra lúc 19h15 ngày 3/11 trên sân vận động Hàng Đẫy (Hà Nội).