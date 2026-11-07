HLV Polking tự hào về tinh thần chiến đấu của CAHN, đánh giá cao bộ đôi Văn Hậu - Việt Anh

HLV Alexandre Polking tự hào về tinh thần chiến đấu của CAHN sau chiến thắng

Phát biểu tại cuộc họp báo sau trận đấu trên sân Hàng Đẫy, HLV Alexandre Polking không giấu được niềm vui khi CAHN giành trọn 3 điểm sau màn rượt đuổi tỉ số căng thẳng.

“Tôi rất hạnh phúc. Đây là 3 điểm vô cùng quan trọng trước một đối thủ mạnh, đội bóng đã gây cho chúng tôi rất nhiều khó khăn”, HLV Polking chia sẻ.

Theo chiến lược gia người Brazil gốc Đức, CAHN đang phải đối mặt với lịch thi đấu dày đặc khi đã trải qua 14 trận trên nhiều đấu trường. Điều này ảnh hưởng không nhỏ đến khả năng duy trì cường độ thi đấu, đặc biệt trong giai đoạn cuối trận.

Dù vậy, ông khẳng định không muốn lấy vấn đề thể lực làm lý do biện minh. CAHN đã chơi tốt trong hiệp một, tạo ra nhiều cơ hội rõ rệt nhưng chưa thể tận dụng. Sau khi có bàn mở tỉ số, đội chủ nhà để đối phương gỡ hòa và thậm chí đứng trước nguy cơ thất bại từ những tình huống phản công.

Điều khiến HLV Polking hài lòng nhất chính là cách các học trò vượt qua thời điểm khó khăn để giành chiến thắng.

“Chúng tôi thậm chí có thể thua trận đấu này. Nhưng điều quan trọng hơn cả là cách các cầu thủ trở lại, tiếp tục tạo cơ hội và ghi thêm bàn thắng. Đây thực sự là một chiến thắng rất quan trọng”, ông nhấn mạnh.

Bên cạnh kết quả trận đấu, HLV Polking dành những lời đánh giá đặc biệt cho Đoàn Văn Hậu và Bùi Hoàng Việt Anh, hai nhân tố quan trọng nơi hàng phòng ngự CAHN.

“Theo quan điểm của tôi, Văn Hậu và Việt Anh là bộ đôi phòng ngự xuất sắc nhất Việt Nam, vượt trội so với phần còn lại. Khi cả hai có thể trạng tốt và cùng thi đấu, sự khác biệt là rất lớn”, HLV Polking khẳng định.

Nhà cầm quân này cho rằng chất lượng chuyên môn cùng sự hiện diện của hai cầu thủ mang đến sự chắc chắn cần thiết cho hệ thống phòng ngự, đặc biệt khi CAHN phải liên tục thi đấu trên nhiều mặt trận.

Liên quan đến tình hình lực lượng, HLV Polking cho biết Nguyễn Quang Hải dự kiến cần thêm khoảng 2 - 3 tuần để hồi phục. Quãng nghỉ sắp tới vì thế có ý nghĩa quan trọng, giúp toàn đội tái tạo năng lượng trước chuỗi trận gặp Johor, Vissel Kobe, Thép Xanh Nam Định, Kashiwa Reysol và Ninh Bình.

Với Nguyễn Đình Bắc, HLV Polking thừa nhận mong muốn cầu thủ trẻ được nghỉ ngơi nhưng đồng thời tôn trọng quyết định triệu tập của đội tuyển Việt Nam.

“Đình Bắc là cầu thủ rất quan trọng với đội tuyển quốc gia. Tôi hiểu HLV trưởng cần cậu ấy, cũng như khát khao được cống hiến cho đội tuyển của Đình Bắc. Chúng tôi chỉ hy vọng cậu ấy trở lại mà không gặp chấn thương và có thể trạng tốt nhất”, ông chia sẻ.

HLV CA TP.HCM Arthur Diles tiếc nuối khi đội chơi nỗ lực nhưng không thể giành điểm

Ở phía bên kia, HLV CA TP.HCM Arthur Diles bày tỏ sự tiếc nuối khi đội bóng không thể giành điểm dù đã có màn trình diễn tích cực.

“Tôi nghĩ chúng tôi đã chơi một trận rất tốt và xứng đáng có điểm. Thật đáng thất vọng khi ra về tay trắng, nhưng tôi tự hào về các cầu thủ”, nhà cầm quân này nhận định.

So với thất bại 0-5 trước CAHN ở trận Siêu cúp Quốc gia đầu mùa, ông đánh giá đội bóng đã tiến bộ rõ rệt cả về tổ chức lối chơi lẫn tinh thần thi đấu.

“Chúng tôi đến đây với tinh thần dũng cảm và quyết tâm giành chiến thắng. Dù không có điểm, toàn đội vẫn có thể ngẩng cao đầu với màn trình diễn của mình”, HLV đội khách nhấn mạnh.

Ông cũng đánh giá cao sự tiến bộ của các cầu thủ trẻ, đặc biệt là Võ Huy Hoàng và Nguyễn Thái Quốc Cường khi được trao cơ hội lên đội tuyển quốc gia.

Chiến thắng trước CA TP.HCM không chỉ giúp CAHN chấm dứt chuỗi trận không thắng mà còn tiếp thêm sự tự tin cho thầy trò HLV Polking trước lịch thi đấu đầy thử thách. Quan trọng hơn, tinh thần không bỏ cuộc và khả năng vượt qua khó khăn đang trở thành điểm tựa để đội bóng ngành Công an hướng đến những mục tiêu cao hơn trong mùa giải.