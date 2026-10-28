HLV Polking nói gì về chiến thắng lịch sử của Công an Hà Nội tại 'Cúp C1 châu Á'?

Trên đất Trung Quốc, đại diện Việt Nam nhập cuộc tự tin và mở tỷ số ở phút 35 nhờ pha đệm bóng cận thành của Perea sau đường phối hợp giữa Stefan Mauk và Leo Artur.

Công an Hà Nội có chiến thắng ấn tượng trên sân khách

Shanghai Port gỡ hòa ở phút 44, nhưng Leo Artur đưa Công an Hà Nội vượt lên đầu hiệp 2. Sau khi Miguel Campos ghi bàn đá phạt đẹp mắt san bằng tỷ số 2-2, Perea hoàn tất cú đúp ở phút 69, ấn định chiến thắng 3-2.

Kịch tính tiếp tục ở cuối trận khi Shanghai Port được hưởng phạt đền. Tuy nhiên, Nguyễn Filip cản phá thành công cú sút của Leonardo. Ở tình huống đá lại sau khi VAR xác định thủ môn Công an Hà Nội rời vạch vôi sớm, Mateus Vítor sút trúng cột dọc.

Phát biểu sau trận, HLV Mano Polking chia sẻ: “Tôi thực sự tự hào khi được là một phần của khoảnh khắc lịch sử này. Chúng tôi luôn tin rằng mình có thể làm được điều đó. Hôm nay, toàn đội đến đây với một chiến thuật rõ ràng để đối đầu với một đội bóng tuyệt vời”.

HLV Polking tự hào về chiến thắng của các học trò

Nhà cầm quân sinh năm 1976 cũng dành sự tôn trọng cho đối thủ: “Chúng tôi còn rất nhiều điều phải học hỏi từ Shanghai Port, để một ngày nào đó có thể trở nên chuyên nghiệp, tổ chức tốt và sở hữu lượng CĐV đông đảo như họ. Tôi nghĩ chúng tôi vẫn đang tiến từng bước nhỏ, nhưng toàn đội thực sự rất tự hào”.

HLV Polking đặc biệt đánh giá cao tinh thần chiến đấu của các học trò, nhất là những phút cuối trận khi đội bóng phải chịu sức ép lớn. Ông nhấn mạnh việc ghi 3 bàn vào lưới đối thủ hàng đầu ngay trên sân nhà của họ là thành quả không dễ đạt được.

Chiến thắng này giúp Công an Hà Nội có 3 điểm đầu tiên tại sân chơi được ví von như "Cúp C1 châu Á", thắp lại hy vọng cạnh tranh suất đi tiếp. Đội sẽ trở về Việt Nam, nghỉ ngơi và hồi phục thể lực trước khi gặp lịch thi đấu tiếp theo tại V.League ngày 31.10.