HLV Polking nói gì khi CAHN làm nên lịch sử ở Cup C1 châu Á?

Sau 2 trận trắng tay, CAHN xuất sắc đánh bại Shanghai Port 3-2 ngay trên sân khách, giành chiến thắng đầu tiên ở Cúp C1 châu Á 2026/27. Đánh giá về trận đấu, HLV Polking cho biết: "Đây là chiến thắng lịch sử của CAHN. Tôi vô cùng tự hào về các cầu thủ. Trận thắng này cho thấy chúng tôi có thể làm được trong lần đầu tiên tham dự đấu trường Cúp C1 châu Á.

CAHN có sự khởi đầu giải đấu không tốt với hai trận thua. Nhưng toàn đội vượt qua khó khăn, có sự chuẩn bị kỹ lưỡng cho trận đấu này. Tôi nghĩ CAHN đang tiến từng bước, và tôi rất tự hào khi toàn đội chiến đấu tới những phút cuối cùng. Việc ghi 3 bàn vào lưới một đối thủ mạnh ngay trên sân khách không phải là dễ dàng".

Chiến thắng đầy cảm xúc của CAHN. Ảnh: CAHN

"Các cầu thủ có quyền ăn mừng chiến thắng lịch sử này, nhưng toàn đội cần nghỉ ngơi, nhanh chóng hồi phục để trở lại với đấu trường V-League vào cuối tuần này", HLV Polking nói.

Khi dẫn dắt Thái Lan trước đây, HLV Polking từng đối đầu với tuyển Trung Quốc. Thuyền trưởng CAHN cho rằng chính điều này giúp ông có thêm nhiều kinh nghiệm để cùng đội bóng làm tốt nhất khi đối đầu với Shanghai Port.

"Tôi rất vui khi hôm nay có thể tạo nên một chiến thắng. Chúng tôi đối đầu với rất nhiều cầu thủ Trung Quốc, trong đó có những tuyển thủ quốc gia. Tôi nghĩ điều quan trọng là đội bóng luôn có niềm tin vào chính mình", HLV Polking nhấn mạnh.

Trong khi đó, Brayan Perea - cầu thủ xuất sắc nhất trận với 2 pha lập công cho CAHN, chia sẻ: "Chiến thắng này có ý nghĩa vô cùng quan trọng đối với đội bóng. Ba điểm không chỉ giúp CAHN có hy vọng đi tiếp, mà còn tiếp thêm sự tự tin cho toàn đội".

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