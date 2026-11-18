Ngày 18/11, tại cuộc họp báo trước trận đấu giữa CAHN và Johor Darul Ta'zim (JDT) thuộc Giải vô địch các câu lạc bộ Đông Nam Á (Shopee Cup) 2026/27, HLV Mano Polking đã chia sẻ về tình trạng thể lực của tiền đạo Nguyễn Đình Bắc.

Quang cảnh buổi họp báo ngày 18/11.

"Chúng ta đều yêu mến Đình Bắc, đó là một cầu thủ trẻ và đang trưởng thành nhanh. Với tôi, được khoác áo một đội tuyển quốc gia là vinh dự của mỗi cầu thủ và đó là nhiệm vụ được ưu tiên. Nhưng hãy nhìn cụ thể vào trường hợp Đình Bắc. Nếu bạn ấy cứ thi đấu liên tục với cường độ 50 trận một mùa thì sẽ phải đối mặt với nguy cơ chấn thương và đó là điều mà tôi không hề muốn", HLV Polking cho biết.

Nhà cầm quân người Brazil nhắc lại việc Đình Bắc, cầu thủ duy nhất của CAHN được triệu tập lên Đội tuyển Việt Nam trong đợt FIFA Days tháng 11/2026, đã thi đấu trọn vẹn cả hai trận tại Casper Cup trong đội hình của HLV Kim Sang Sik. Trong khi đó, CAHN đang phải đối mặt với lịch thi đấu dày đặc khi dự kiến chơi gần 10 trận trong hơn 40 ngày tới.

HLV Polking không tiết lộ khả năng sử dụng Đình Bắc trong trận gặp JDT, song nhấn mạnh sẽ đánh giá kỹ thể trạng của tiền đạo này cũng như các cầu thủ khác trước mỗi trận đấu.

Ngoại trừ Đình Bắc, các trụ cột còn lại của CAHN đều có quãng nghỉ trong đợt FIFA Days tháng 11/2026. Theo HLV Polking, đây là khoảng thời gian cần thiết để các cầu thủ hồi phục sau chuỗi trận thi đấu với mật độ cao.

"Đó là một khoảng thời gian hữu ích để các cầu thủ nghỉ ngơi đôi chút sau quãng thời gian thi đấu liên tục. Quãng nghỉ giúp các cầu thủ có thể hồi phục thể lực để tiếp tục duy trì khả năng thi đấu ở cường độ cao", HLV Polking chia sẻ.

HLV Polking.

Đánh giá về đối thủ sắp tới, HLV Polking cho rằng JDT là đội bóng có trình độ cao, thi đấu ổn định và gặt hái nhiều thành công trong những mùa giải gần đây. Nhà cầm quân này cũng cho biết đã theo dõi JDT từ thời điểm còn làm việc tại Thái Lan và hiểu rõ một số cầu thủ của đội bóng Malaysia từng thi đấu tại giải vô địch quốc gia Thái Lan.

Ở mùa giải năm nay, CAHN tham dự nhiều đấu trường trong nước, khu vực và châu lục. Dù sở hữu lực lượng khá dày, đội bóng vẫn phải đối mặt với áp lực thi đấu liên tục. HLV Polking cho biết một số cầu thủ chưa đạt trạng thái thể lực tốt và cần được kiểm tra kỹ trước trận đấu.

Tuy nhiên, chiến lược gia người Brazil khẳng định CAHN không xem nhẹ bất cứ giải đấu nào mà đội tham dự. Ông cũng đánh giá việc được đối đầu với những đội bóng có trình độ cao là cơ hội để các cầu thủ tích lũy kinh nghiệm và phát triển chuyên môn.

Tại lượt trận mở màn bảng B Shopee Cup 2026/27, CAHN đánh bại Lion City Sailors với tỷ số 1-0 trên sân khách, trong khi JDT giành chiến thắng 6-0 trước PKR Svay Rieng. Cuộc đối đầu giữa hai đội sẽ diễn ra lúc 19h30 ngày 19/11 trên sân vận động Hàng Đẫy.

HLV Xisco Munoz của CLB JDT đánh giá CAHN là một đội bóng mạnh sở hữu lối chơi tấn công đẹp mắt và đặc biệt chú ý tới Leo Artur. Theo HLV Xisco Munoz, ngoại binh mang áo số 10 của CAHN là một tiền đạo có kỹ thuật rất tốt và đặc biệt là khả năng khai thác khoảng trống hàng thủ đối phương cùng khả năng dứt điểm cũng vô cùng đáng sợ. HLV Xisco Munoz cho biết JDT sẽ nỗ lực tối đa để giành trọn vẹn 3 điểm trong cuộc đối đầu trên sân Hàng Đẫy nhưng cũng thừa nhận đây là một nhiệm vụ không hề dễ dàng.