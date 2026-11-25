Stefan Mauk (áo đỏ) ngã trong vùng cấm Vissel Kobe sau pha phạm lỗi của Kota Watanabe (số 20) ở phút thứ 9 trong trận đấu thuộc vòng bảng AFC Champions League Elite trên sân Hàng Đẫy. Ảnh: Minh Dân.

Sau khi kiểm tra VAR, trọng tài Farhad Moravveji cho CLB Công an Hà Nội hưởng penalty. Ảnh: Minh Dân.

Khi Alan Grafite chuẩn bị bước lên chấm trắng 11 m, HLV Alexandre Polking quay lưng, không nhìn vào sân và hướng mặt lên khán đài, nơi có người thân đang cổ vũ CLB Công an Hà Nội. Thời gian chiến lược gia 50 tuổi không nhìn học trò đá penalty là 54 giây. Lúc này, tỷ số đang là 0-0. Quả 11 m do Mauk kiếm về là cơ hội ăn bàn rõ rệt đầu tiên của đương kim vô địch V.League trước đội đang dẫn đầu bảng xếp hạng miền Đông AFC Champions League Elite với 12 điểm trọn vẹn sau 4 trận toàn thắng. Bàn mở điểm trên sân nhà khi ấy sẽ giúp CLB Công an Hà Nội chiếm lợi thế về tâm lý.

Alan đá hỏng khi sút lệch khung thành. Ảnh: Minh Dân.

Alan thất vọng sau khi bỏ lỡ cơ hội ngon ăn để mở tỷ số. Nét mặt của tiền đạo đồng hương với HLV Polking thực tế đã bộc lộ sự lo lắng và căng thẳng cũng như hồi hộp trước khi thực hiện cú đá. Ảnh: Minh Dân.

HLV Polking cúi mặt buồn bã sau khi Alan sút ra ngoài.

Alan (số 72) lập công chuộc tội trong phần còn lại của trận đấu khi kiến tạo ở bàn đầu và bàn cuối, giúp CLB Công an Hà Nội thắng chung cuộc 3-1. Ảnh: Minh Dân.

Khác với tiếc nuối đầu trận, HLV Polking ăn mừng cuồng nhiệt khi tiếng còi mãn cuộc cất lên lúc CLB Công an Hà Nội trở thành đội V.League đầu tiên bất bại 3 trận liên tiếp trong lịch sử AFC Champions League Elite. Trước đó, đại diện Việt Nam duy nhất ở giải này hòa Kyoto Sanga (Nhật Bản) 0-0 và thắng Shanghai Port (Trung Quốc) 3-2. Ảnh: CLB Công an Hà Nội.

"Chúc mừng các cầu thủ của tôi. Những gì họ thể hiện là quá tuyệt vời và đáng tự hào. Vài trận vừa qua, chúng tôi chỉ chơi tốt ở hiệp một và chùng xuống hiệp hai, nhưng hôm nay, các cầu thủ giao tiếp cũng như hỗ trợ nhau rất tốt", nhà cầm quân sinh năm 1976 phát biểu trong phòng họp báo sau trận. Ảnh: Minh Dân.

Xếp hạng bảng miền Đông sau trận CLB Công an Hà Nội thắng Vissel Kobe 3-1. Đồ họa: Liên đoàn Bóng đá châu Á (AFC).