"CLB Công an Hà Nội không có thời gian ăn mừng đâu. Chúng tôi còn trận gặp Nam Định tối 27/11. Giờ tất cả phải hồi phục và chuẩn bị", HLV Alexandre Polking mở đầu buổi họp báo sau trận trên sân Hàng Đẫy.

Đội bóng thành Nam đang dẫn đầu bảng xếp hạng V.League với 19 điểm và thắng 5 trận liên tiếp. Trong khi đó, CLB Công an Hà Nội kém 2 bậc và 5 điểm.

Trở lại với phòng họp báo sân Hàng Đẫy, Polking gần như "cạn lời" về màn thể hiện ấn tượng của các học trò. "Chúc mừng các cầu thủ của tôi. Những gì họ thể hiện là quá tuyệt vời và đáng tự hào. Vài trận vừa qua, chúng tôi chỉ chơi tốt ở hiệp một và chùng xuống ở hiệp hai, nhưng hôm nay, các cầu thủ giao tiếp cũng như hỗ trợ nhau rất tốt", nhà cầm quân 50 tuổi phát biểu.

"Với công việc bóng đá, những khoảnh khắc thế này thật đắt giá. Chúng tôi đã làm việc cật lực để có chiến thắng này. CLB Công an Hà Nội đã chơi tốt nhất có thể. Là HLV, tôi không biết phải làm thế nào để đội thi đấu hay hơn nữa", Polking nói thêm.

Thuyền trưởng mang hai dòng máu Brazil, Đức, đặc biệt khen ngợi khả năng chuyển đổi trạng thái và phòng ngự khoảng trống của đội nhà. Polking cũng chia sẻ kỷ niệm thú vị với HLV trưởng Michael Skibbe bên phía Vissel Kobe.

"Lần đầu tôi gặp HLV Skibbe là năm 1998. Lúc đó, tôi mới chuyển đến Đức, sống gần Dortmund và anh ấy đang là HLV trưởng của Borusia Dortmund. Tôi đã xem Dortmund dưới thời Skibbe rất nhiều. Khi ấy, tôi mới chỉ là chàng trai 22 tuổi, trẻ trung, khát khao, đầy đam mê và hoài bão. Hôm nay, tôi thắng đội của anh ấy, được anh ấy bắt tay, khen ngợi. Cảm giác đó thật tuyệt!", cựu HLV tuyển Thái Lan kể.

Skibbe dẫn dắt các đội trẻ và đội một Dortmund từ năm 1994 tới 2000, trước khi trở lại năm 2019 cũng như chia tay CLB nước Đức lần thứ hai năm 2020. Ảnh: Imago.

Polking sinh tại Montenegro, Rio Grande do Sul, Brazil. Ông chơi bóng chuyên nghiệp ở Đức từ năm 2001 tới 2005 trong màu áo Fichte Bielefeld, Arminia Bielefeld và Darmstadt 98.

Ở phần họp báo của Vissel Kobe, phóng viên Việt Nam hỏi HLV Michael Skibbe có lo lắng về chiếc ghế nóng của mình sau trận thứ 5 liên tiếp không thắng và có tiếc nuối khi đội dẫn đầu bảng xếp hạng miền Đông AFC Champions League Elite cũng như J1 League thua đối thủ Đông Nam Á.

Chiến lược gia 61 tuổi cắt ngang lời phiên dịch của ban tổ chức khi người này đang dịch câu hỏi, chỉ trả lời câu hỏi đầu tiên và nói đúng một chữ: "Không".

Ở buổi họp báo trước trận sáng 23/11, chính phóng viên này hỏi Skibbe có e ngại về tương lai khi Vissel Kobe đang trải qua 4 trận không thắng liên tiếp. Cựu HLV U20 Đức cũng trả lời tương tự.

Bên cạnh đó, nhà cầm quân sinh năm 1965 chúc mừng CLB Công an Hà Nội, khẳng định đội chủ nhà thắng xứng đáng vì chơi hay hơn, tốc độ hơn và sáng tạo hơn.

Xếp hạng bảng miền Đông sau trận CLB Công an Hà Nội thắng Vissel Kobe 3-1. Đồ họa: Liên đoàn Bóng đá châu Á (AFC).