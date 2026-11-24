CLB Công an Hà Nội tạo nên chiến thắng lịch sử khi đánh bại Vissel Kobe với tỷ số 3-1 tại AFC Champions League Elite 2026/27. Trước đại diện hàng đầu Nhật Bản đang dẫn đầu bảng xếp hạng khu vực phía Đông với thành tích toàn thắng, thầy trò HLV Mano Polking đã có màn trình diễn xuất sắc để tạo nên cú sốc lớn của bóng đá Việt Nam ở đấu trường châu lục.

Vissel Kobe được đánh giá cao hơn rất nhiều so với CAHN. Đội bóng Nhật Bản toàn thắng cả bốn lượt trận, ghi 8 bàn. Trong khi đó, CAHN mới có 4 điểm sau chiến thắng trước Shanghai Port và trận hòa Kyoto Sanga. Hàng thủ thiếu chắc chắn cùng khả năng tận dụng cơ hội chưa tốt là những vấn đề khiến đội bóng của HLV Mano Polking chưa đạt được kết quả như kỳ vọng.

CAHN đánh bại Vissel Kobe 3-1, tạo địa chấn châu Á và khẳng định dấu ấn của HLV Polking. Ảnh: CLB CAHN

Thế nhưng, CAHN đã nhập cuộc đầy tự tin trước đối thủ mạnh. Phút 11, Lê Phạm Thành Long chọc khe tinh tế để Stephan Mauk xâm nhập vòng cấm và bị Kota Watanabe phạm lỗi. Trọng tài lập tức chỉ tay vào chấm phạt đền, nhưng Alan lại bỏ lỡ cơ hội mở tỷ số khi đưa bóng đi ra ngoài khung thành.

Thất bại trên chấm 11m không khiến CAHN đánh mất thế trận. Phút 45, Alan có đường tỉa bóng thông minh để Stephan Mauk thoát xuống trong vòng cấm. Tiền vệ Australia dứt điểm một chạm quyết đoán, đánh bại thủ môn Arai, đưa CAHN vượt lên dẫn trước.

Bàn mở tỷ số giúp CAHN chơi hưng phấn hơn trong hiệp hai. Phút 49, Hoàng Văn Toản đi bóng bên cánh phải rồi căng ngang vào vòng cấm. Brayan Perea đánh đầu buộc thủ môn Arai phải đẩy bóng ra, trước khi chính tiền đạo này băng vào đánh đầu bồi, đưa bóng qua vạch vôi và nâng tỷ số lên 2-0.

Vissel Kobe lập tức phản ứng. Phút 53, thủ môn Thành Vinh có đường chuyền lên thiếu chính xác, tạo điều kiện để Jean Patric đoạt bóng và dứt điểm tung lưới CAHN, rút ngắn tỷ số xuống còn 1-2. Tuy nhiên, đội bóng của HLV Mano Polking không để đối thủ có thêm cơ hội tạo nên cuộc lội ngược dòng.

Chỉ 5 phút sau, CAHN khiến đại diện Nhật Bản phải nhận thêm bàn thua. Alan thực hiện đường chọc khe thông minh, đặt Brayan Perea vào thế thuận lợi để phá bẫy việt vị. Tiền đạo này xử lý gọn gàng trước khi dứt điểm hiểm hóc, hoàn tất cú đúp và nâng tỷ số lên 3-1.

Chiến thắng 3-1 trước Vissel Kobe là kết quả đặc biệt quan trọng với CAHN. Không chỉ đánh bại đội bóng đang dẫn đầu khu vực phía Đông, đại diện Việt Nam còn chấm dứt chuỗi toàn thắng của Vissel Kobe tại giải đấu mùa này.

Dưới sự dẫn dắt của HLV Mano Polking, CAHN đã chứng minh bóng đá Việt Nam có thể tạo ra bất ngờ trước những đối thủ hàng đầu châu lục. Đây là lời khẳng định về khả năng cạnh tranh của một CLB Việt Nam tại sân chơi cấp cao nhất châu Á.