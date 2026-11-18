Chiều 18/11, tại buổi họp báo trước trận gặp Johor Darul Ta’zim (JDT) ở vòng bảng Giải vô địch các CLB Đông Nam Á 2026/27 (Shopee Cup), huấn luyện viên Mano Polking chia sẻ về tình trạng thể lực của Nguyễn Đình Bắc. Nhà cầm quân người Brazil khẳng định việc bảo đảm sức khỏe lâu dài cho cầu thủ là yếu tố quan trọng khi CLB Công an Hà Nội (CAHN) phải thi đấu liên tục trên nhiều đấu trường.

“Điều đó hơi nhạy cảm khi tôi là HLV trưởng. Tôi cũng muốn thật sự rõ ràng về vấn đề này. Chúng ta đều yêu mến Đình Bắc. Cậu ấy là một cầu thủ trẻ và đang trưởng thành nhanh”.

Chiến lược gia người Brazil đánh giá cao năng lực và sự tiến bộ của học trò. Tuy nhiên, ông cho rằng việc liên tục thi đấu với cường độ cao có thể khiến tiền đạo trẻ đối mặt nguy cơ chấn thương.

HLV Mano Polking. (Ảnh: VFF)

“Nếu bạn hỏi tôi giữa CLB và đội tuyển, bên nào quan trọng hơn. Tôi sẽ trả lời là đội tuyển. Tôi cần làm gì để tốt nhất cho cầu thủ khi CLB CAHN trải qua lịch thi đấu dày đặc thế này. Đội tuyển là ưu tiên hàng đầu, nhưng tôi đang được CLB trả lương. Tôi cần công việc của mình, tôi cần các cầu thủ. Đình Bắc rất khỏe, nhưng không phải cỗ máy, cậu ấy cũng cần nghỉ ngơi”, HLV Mano Polking chia sẻ.

Theo kế hoạch, CAHN có thể phải thi đấu gần 10 trận trong hơn 40 ngày tới. Mật độ này đặt ra yêu cầu về việc phân bổ thời gian ra sân và phục hồi thể lực cho các cầu thủ. HLV Polking cho biết ban huấn luyện sẽ kiểm tra tình trạng của từng người trước khi đưa ra quyết định nhân sự.

Trong đợt tập trung đội tuyển quốc gia vừa qua, phần lớn cầu thủ CAHN không phải thi đấu và có thêm thời gian hồi phục. Đây được xem là điều kiện thuận lợi để đội bóng chuẩn bị cho giai đoạn tiếp theo của mùa giải.

“Đó là một khoảng thời gian hữu ích để các cầu thủ nghỉ ngơi đôi chút sau quãng thời gian thi đấu liên tục. Quãng nghỉ giúp các cầu thủ có thể hồi phục thể lực để tiếp tục duy trì khả năng thi đấu ở cường độ cao”, HLV Polking chia sẻ.

Bên cạnh vấn đề lực lượng, HLV Polking cũng dành sự tôn trọng cho JDT. Đại diện Malaysia là một trong những CLB có thành tích nổi bật tại Đông Nam Á trong những năm gần đây, sở hữu đội hình chất lượng và kinh nghiệm thi đấu quốc tế.

“Chúng tôi tôn trọng đối thủ nhưng sẽ thi đấu sòng phẳng, thể hiện những gì đã tập luyện. Hai năm trước, CAHN từng chơi ngang ngửa Buriram United ở chung kết, nên tôi tin toàn đội có khả năng giành kết quả tốt trước Johor”, HLV Polking nhấn mạnh.

Ông cũng khẳng định nếu đánh bại Johor, CAHN sẽ tiến một bước dài trên hành trình giành quyền đi tiếp. Toàn đội sẽ nỗ lực hết sức trong từng trận, kể cả trước Vissel Kobe và Nam Định.