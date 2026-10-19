HLV Polking chia tay tạo ra hệ lụy khó lường

Tháng 11/2023, Madam Pang tuyên bố chia tay HLV Polking và đưa Masatada Ishii lên thay thế. Thời điểm ấy, lý do được đưa ra khá rõ ràng: Thái Lan muốn hướng đến mục tiêu World Cup 2026 và cần một sự thay đổi trên băng ghế huấn luyện. Nhưng Polking rời đi trong lúc vẫn còn nguyên giá trị, sau khi giúp Thái Lan vô địch AFF Cup hai kỳ liên tiếp vào năm 2020 và 2022.

Vấn đề nằm ở chỗ Thái Lan sau đó không tìm được sự ổn định như kỳ vọng. Ishii cũng phải rời vị trí, trước khi FAT bổ nhiệm Anthony Hudson. Những thay đổi liên tục trên băng ghế huấn luyện cho thấy bóng đá Thái Lan vẫn loay hoay với câu hỏi quan trọng nhất: đâu là hướng đi đủ ổn định để xây dựng một đội tuyển mạnh trong dài hạn?

Quyết định chia tay HLV Polking từng được Madam Pang kỳ vọng mở ra chu kỳ mới cho bóng đá Thái Lan, nhưng hơn ba năm sau, những gì diễn ra khiến lựa chọn ấy bị đặt dấu hỏi lớn. Ảnh: CLB CAHN

Đáng nói, thành tích sau khi Polking chia tay càng khiến quyết định năm 2023 được nhắc lại. Thái Lan lần lượt thất bại ở các trận chung kết quan trọng. Đội tuyển quốc gia thua Việt Nam ở chung kết ASEAN Cup 2024, tiếp tục thất bại trước Việt Nam ở chung kết ASEAN Cup 2026, rồi gục ngã trước Indonesia tại chung kết FIFA ASEAN Cup 2026. Theo thống kê của Saostar, bóng đá Thái Lan đã có tới 7 lần thất bại ở các trận chung kết kể từ khi Madam Pang trở thành Chủ tịch FAT. Đây mới là điều khiến Madam Pang chịu sức ép.

Không thể nói nếu giữ Polking thì Thái Lan chắc chắn sẽ giành thêm danh hiệu. Bóng đá không vận hành bằng giả định. Nhưng cũng không thể phủ nhận Polking từng tạo ra một tập thể có bản sắc, có khả năng cạnh tranh và đặc biệt biết cách giành danh hiệu ở Đông Nam Á.

Sau khi ông ra đi, Thái Lan chưa tìm được người kế nhiệm có thể tạo ra sự ổn định tương tự. Madam Pang từng rất gần bóng đá Thái Lan khi giữ vai trò trưởng đoàn. Bà có tình yêu, có nguồn lực và từng góp phần vào những thành công của đội tuyển. Nhưng vị trí Chủ tịch FAT đòi hỏi một bài toán khác, đó là xây dựng chiến lược, lựa chọn HLV, phát triển bóng đá trẻ và kiên định với một hướng đi đủ lâu. Đây cũng là điểm khác biệt giữa việc đồng hành cùng một đội tuyển và điều hành cả nền bóng đá.

Nếu một HLV liên tục bị thay đổi sau những thất bại, đội tuyển rất khó xây dựng bản sắc. Cầu thủ phải thích nghi với triết lý mới, ban huấn luyện mới và cách vận hành mới. Mỗi lần thay đổi là một lần bóng đá Thái Lan phải làm lại từ đầu.

Ba năm sau ngày Polking rời đi, câu hỏi ấy vẫn còn nguyên giá trị. Có thể Polking không phải lời giải hoàn hảo, nhưng bóng đá Thái Lan đang cho thấy một điều đáng suy nghĩ, đôi khi thay đổi một HLV dễ hơn rất nhiều so với việc xây dựng một chiến lược đúng và đủ kiên nhẫn để đi đến cùng.

Với Madam Pang, đây là hệ lụy khó lường nhất. Bởi đến lúc này, bà vẫn chưa thể mang về một danh hiệu lớn cho bóng đá Thái Lan trên cương vị Chủ tịch FAT, trong khi sức ép từ người hâm mộ ngày càng lớn.