HLV Polking chỉ ra điểm yếu của CAHN sau trận hòa Thanh Hóa

HLV Alexandre Polking của CLB CAHN tại buổi họp báo sau trận

Cuộc đối đầu giữa CAHN và Thanh Hóa khép lại với tỷ số hòa 1-1, trong một trận đấu mà cả hai đội đều có lý do để tiếc nuối. Đình Bắc đưa đội chủ nhà vượt lên ở phút 43, trước khi Nguyễn Văn Tùng ghi bàn gỡ hòa cho Thanh Hóa ở phút 60.

Đáng chú ý, phút 87, đội khách được hưởng phạt đền nhưng quyết định bị hủy sau khi VAR xác định cầu thủ Thanh Hóa đã việt vị trước đó.

Phát biểu tại họp báo sau trận, HLV Alexandre Polking thừa nhận CAHN đã không đạt mục tiêu giành trọn 3 điểm dù tạo ra sức ép lớn lên phần sân đối phương.

Theo nhà cầm quân người Brazil, các học trò đã nỗ lực đến những phút cuối cùng nhưng thiếu sự sắc bén trong khâu dứt điểm. Trong khi đó, Thanh Hóa tận dụng được cơ hội từ tình huống bóng đổi hướng sau khi chạm chân cầu thủ CAHN để ghi bàn gỡ hòa.

HLV Polking cho rằng việc bỏ lỡ quá nhiều cơ hội là nguyên nhân trực tiếp khiến đội bóng đánh rơi chiến thắng. Ông đồng thời bác bỏ nhận định cho rằng thể lực hay việc xoay tua đội hình khiến CAHN không thể giành 3 điểm.

Kết quả này khiến CAHN trải qua ba trận liên tiếp không thắng trên mọi đấu trường. Tuy nhiên, HLV Polking vẫn giữ quan điểm tích cực khi đội bóng có 10 điểm sau 5 trận tại V.League.

Trước câu hỏi về việc có nên ưu tiên giải quốc nội trong bối cảnh lịch thi đấu dày đặc, chiến lược gia người Brazil khẳng định CAHN không có ý định buông bỏ bất kỳ đấu trường nào.

Ông nhấn mạnh, với vị thế đương kim vô địch V.League, CAHN phải duy trì tham vọng ở cả sân chơi trong nước lẫn quốc tế, từ V.League, Cúp Quốc gia đến ASEAN Club Championship và AFC Champions League Elite.

Ở phía bên kia, HLV Mai Xuân Hợp bày tỏ sự hài lòng khi Thanh Hóa giành được 1 điểm trên sân của nhà đương kim vô địch.

Theo ông, các cầu thủ đã tuân thủ tốt đấu pháp, chủ động phòng ngự chặt chẽ và kiên nhẫn chờ đợi cơ hội. Dù để thủng lưới ở cuối hiệp một, đội bóng xứ Thanh vẫn giữ được tinh thần để tìm bàn gỡ sau giờ nghỉ.

Tuy nhiên, tình huống VAR từ chối quả phạt đền ở phút 87 khiến HLV Mai Xuân Hợp không khỏi tiếc nuối. Nhà cầm quân này khẳng định Thanh Hóa tôn trọng quyết định của trọng tài, nhưng cho rằng nếu được hưởng phạt đền và tận dụng thành công, đội khách có thể đã giành chiến thắng.

HLV Mai Xuân Hợp của CLB Thanh Hóa chia sẻ tại buổi họp báo sau trận hòa 1-1

Dù vậy, HLV Mai Xuân Hợp vẫn đánh giá cao nỗ lực của toàn đội, đồng thời gửi lời cảm ơn tới lãnh đạo CLB và các cổ động viên đã luôn đồng hành trong giai đoạn khó khăn.

Nói về mục tiêu mùa giải, ông thận trọng khi thừa nhận Thanh Hóa còn hạn chế về điều kiện tài chính, sở hữu nhiều cầu thủ trẻ và các ngoại binh chưa đạt thể trạng tốt nhất. Vì vậy, nhiệm vụ trước mắt vẫn là cải thiện qua từng trận và bảo đảm vị trí tại V.League trước khi nghĩ đến những mục tiêu cao hơn.

Sau vòng 5, CAHN đứng thứ hai với 10 điểm, bằng đội đầu bảng Ninh Bình nhưng thi đấu nhiều hơn một trận. Trong khi đó, Thanh Hóa tạm xếp thứ bảy với 7 điểm. Trận hòa tại Hàng Đẫy tiếp tục đặt ra bài toán về hiệu quả tấn công với CAHN, đồng thời cho thấy tinh thần vượt khó của đội bóng xứ Thanh.