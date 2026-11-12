HLV Pochettino sắp đến MU, HLV Pep Guardiola được tuyển Mỹ mời gọi

Theo các nguồn tin, HLV Pep Guardiola có thể sắp dẫn dắt đội tuyển Mỹ. (Nguồn: Fox Sports)

Khả năng HLV Pochettino thay HLV Michael Carrick tại Old Trafford trong vài ngày tới ngày càng rõ rệt. Nếu nhà cầm quân Argentina ra đi, đội tuyển Mỹ sẽ phải tìm HLV trưởng mới.

Theo The Athletic, HLV Guardiola là cái tên được ưu tiên. Chiến lược gia Tây Ban Nha là một trong những HLV hàng đầu thế giới, từng cùng Man City vô địch Champions League và giành 6 danh hiệu Ngoại hạng Anh.

HLV Pep Guardiola cũng gặt hái nhiều thành công cùng Bayern Munich và Barcelona. Ông từng bày tỏ mong muốn thử sức ở cấp độ đội tuyển quốc gia và suýt nhận lời dẫn dắt Italy hồi Hè.

Khi ấy, HLV Pep Guardiola thậm chí đã phác thảo các phương án đội hình trước khi quyết định từ chối.

HLV Guardiola cũng đã trao đổi với các quan chức bóng đá Mỹ và hứng thú với viễn cảnh làm việc tại đây. Ông từng sống thời gian ngắn ở New York sau khi rời Barcelona năm 2012.

Phía tuyển Mỹ cố gắng tiếp cận HLV Pep vào năm 2024, trước khi bổ nhiệm HLV Pochettino. Khi chiến lược gia người Argentina nhận việc, HLV Guardiola gửi lời chúc:

“Tôi chúc ông ấy và tuyển Mỹ gặp nhiều may mắn. Tôi có bạn bè ở đó và biết HLV Pochettino là một HLV đẳng cấp hàng đầu”.

HLV Pep Guardiola cũng từng nói về tiềm năng của bóng đá Mỹ: “Viễn cảnh xây dựng dự án dài hạn ở Mỹ và đưa đội tuyển quốc gia lên tầm cao mới rất hấp dẫn. Với quy mô dân số và sự phát triển của thể thao ở đó, tuyển Mỹ có nhiều tiềm năng”.

Trong khi đó, MU đã tiến thêm một bước trong quá trình đưa HLV Pochettino về Old Trafford khi đạt thỏa thuận cá nhân với HLV trưởng tuyển Mỹ ngày hôm qua.