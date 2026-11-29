Tối 28/11 (theo giờ Việt Nam), Man Utd nhận thất bại 0-4 trước Brentford trong khuôn khổ vòng 12 giải Ngoại hạng Anh. Callum Wilson tỏa sáng với cú đúp bàn thắng trong hiệp 1 giúp Brentford có được lợi thế. Man Utd chơi tốt trong một vài thời điểm nhưng không đủ để có bàn gỡ. Sang hiệp 2, Ajer và Schade là những người tiếp tục lập công để ấn định chiến thắng 4-0 cho đại diện thành London.

Khi được hỏi về chuyện Man Utd rơi vào vòng xoáy trụ hạng, HLV Mauricio Pochettino nói với Sky Sports:“Tình hình rõ ràng không thể khả quan khi thua 0-4 trong cả 2 trận đấu trước Liverpool và Brentford. Tôi nghĩ Man Utf cần chấp nhận thực tế, nhận thức rõ tình hình và thay đổi. Thất vọng và trách nhiệm là cảm giác khó tránh khỏi. Nhưng thực tế là vậy”.

Pochettino chưa có chiến thắng nào cùng Man Utd.

Theo nhà cầm quân người Argentina, ông đã nói từ những ngày đầu tiên với các cầu thủ rằng cần phải mạnh mẽ, giữ vững tinh thần, còn việc của ban huấn luyện là thúc đẩy cầu thủ không ngừng tiến bộ.

Tuy nhiên, bản thân HLV Pochettino cùng học trò phải chịu sự chỉ trích nặng nề từ người hâm mộ. Rất đông cổ động viên nán lại và la ó, chỉ trích các cầu thủ. Họ cho rằng Bruno Fernandes và đồng đội không xứng đáng khoác lên mình màu áo Man Utd.

Chiến lược gia này lên tiếng bênh vực học trò: “Tôi luôn dành sự ủng hộ cho các cầu thủ. Chúng tôi hiểu người hâm mộ. Các cầu thủ là những người hiểu người hâm mộ nhất. Chúng ta cần người hâm mộ tập trung hỗ trợ các cầu thủ. Ngược lại, họ cần phải thi đấu và thể hiện tốt trên sân cỏ”.

Man Utd đang tạm xếp thứ 19 trên bảng xếp hạng với vỏn vẹn 8 điểm, chỉ nhiều hơn đội cuối bảng Crystal Palace đúng 1 điểm. Tối 29/11, Crystal Palace chạm trán Hull City. Một chiến thắng sẽ giúp đội bóng này đẩy Man Utd xuống vị trí cuối bảng. Khả năng đại diện thành Manchester xuống hạng không còn là kịch bản xa vời.