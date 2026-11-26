Sau màn ra mắt thảm bại 0-4 trước Liverpool, HLV Mauricio Pochettino tiến rất gần đến chiến thắng đầu tiên cùng Man Utd. Thế nhưng, những sai lầm ở hàng phòng ngự, đặc biệt là của thủ môn Senne Lammens, tiếp tục ‘gieo sầu’ cho nhà cầm quân người Argentina.

Trên sân Jose Alvalade, thủ môn Lammens từ người hùng trở thành tội đồ chỉ trong vòng vài phút. Thủ thành người Bỉ vừa cản phá thành công quả phạt đền của tiền đạo Luis Suarez ở phút 30 thì lại phạm lỗi với Maximiliano Araujo trong vòng cấm, tạo cơ hội để chân sút người Colombia mở tỷ số trên chấm 11m.

Thủ môn Senne Lammens phạm lỗi với Maximiliano Araujo trong trận Man Utd hòa Sporting CP 2-2 ở Champions League. Ảnh: Reuters.

Những tưởng cú đúp của tiền vệ Bruno Fernandes chỉ trong vòng 2 phút đầu hiệp 2 (phút 48 và 50) sẽ giúp Man Utd ngược dòng giành chiến thắng nhưng Lammens lại mắc sai lầm.

Phút 80, thủ thành 24 tuổi để tuột bóng từ quả tạt của hậu vệ Ivan Fresneda, tạo điều kiện cho Suarez hoàn tất cú đúp, giật lại 1 điểm cho Sporting CP.

Man Utd không chỉ đánh rơi 2 điểm mà còn thiết lập một kỷ lục buồn. Theo thống kê của Opta, đây là lần đầu tiên trong lịch sử đội chủ sân Old Trafford để thủng lưới ít nhất 2 bàn trong 4 trận liên tiếp tại Champions League.

Tính trên mọi đấu trường mùa này, ‘Quỷ đỏ’ đã nhận tới 36 bàn thua sau 17 trận, trong đó có 6 bàn thua chỉ sau 2 trận dưới thời HLV Pochettino.

Ngoài nỗi lo về chất lượng hàng phòng ngự, nhà cầm quân người Argentina còn phải đối mặt với vấn đề kỷ luật của các học trò.

Sau chiếc thẻ đỏ của trung vệ Leny Yoro trong trận thua Liverpool, đến lượt tiền vệ Youri Tielemans bị truất quyền thi đấu vì nhận thẻ vàng thứ 2 ở những phút bù giờ. Đây là chiếc thẻ đỏ thứ 5 của Man Utd trên mọi đấu trường mùa này.

Trận hòa trên đất Bồ Đào Nha cũng nối dài chuỗi trận không thắng trên sân khách của Man Utd tại Champions League lên con số 7 (3 hòa, 4 thua).

Man Utd hiện có 7 điểm, kém 3 điểm so với Sporting CP sau 5 lượt trận vòng phân hạng Champions League.

Theo lịch, thầy trò HLV Pochettino sẽ tiếp Brentford ở vòng 12 Ngoại hạng Anh lúc 22h ngày 28/11 (giờ Hà Nội).