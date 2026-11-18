Đội tuyển Mỹ giành chiến thắng 2-0 trước Haiti ở lượt về tứ kết Concacaf Nations League, qua đó đoạt vé vào bán kết với tổng tỷ số áp đảo 8-0 sau hai lượt trận.

Điểm nhấn đáng chú ý thuộc về Christian Pulisic. Phút 25, ngôi sao đang khoác áo AC Milan thực hiện pha dứt điểm kiểu “xe đạp chổng ngược” đẹp mắt, đưa bóng vào lưới Haiti, mở tỷ số cho đội chủ nhà.

Pulisic ăn mừng siêu phẩm vào lưới Haiti - Ảnh: U.S. Soccer

Siêu phẩm của Pulisic không chỉ giúp Mỹ khai thông thế bế tắc mà còn tạo nên khoảnh khắc đáng nhớ trong trận đấu cuối cùng của HLV Pochettino trên cương vị thuyền trưởng đội tuyển xứ cờ hoa.

Sau bàn mở tỷ số, Mỹ tiếp tục duy trì thế trận chủ động. Đến phút 43, tài năng trẻ Julian Hall nhân đôi cách biệt, giúp đội chủ nhà bước vào giờ nghỉ với lợi thế hai bàn.

Sang hiệp hai, Haiti nỗ lực tìm kiếm bàn thắng danh dự nhưng không thể xuyên thủng hàng phòng ngự Mỹ. Chiến thắng 2-0 giúp đội bóng Bắc Mỹ hoàn thành mục tiêu tiến vào vòng bán kết.

HLV Pochettino chính thức chia tay ĐT Mỹ để dẫn dắt MU - Ảnh: U.S. Soccer

Đáng chú ý, đây cũng là trận đấu chia tay của Pochettino trước khi ông chính thức tiếp quản Manchester United (MU).

Nhà cầm quân người Argentina khép lại hành trình cùng tuyển Mỹ bằng chiến thắng thuyết phục, trong khi người hâm mộ Man Utd đang chờ đợi chương mới tại Old Trafford.