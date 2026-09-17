HLV Park: Vì trọng tài đấy, lý do Thái Lan không tiến xa được đấy

HLV Park Hang-seo có phát biểu đáng chú ý sau trận Kanchanaburi hòa Nakhon Pathom United 1-1. Ảnh: CLB Kanchanaburi.

"Tôi hiểu rồi vì sao đội tuyển Thái Lan cứ thua đội tuyển Việt Nam liên tục trong thời gian qua. Vì trọng tài đấy, đây chính là lý do khiến bóng đá Thái Lan không thể đi xa", HLV Park Hang-seo nói sau trận.

Theo Siam Sport, phát biểu của HLV người Hàn Quốc đưa ra sau khi Kanchanaburi bị Nakhon Pathom United gỡ hòa 1-1 ở vòng 3 Thai League 2 mùa 2026/27. Ball Thai cho biết vị chiến lược gia Hàn Quốc cho rằng các cầu thủ Nakhon Pathom United ghi bàn trong bối cảnh có hai cầu thủ đứng ở vị trí việt vị, nhưng trọng tài vẫn công nhận bàn thắng, điều ông xem là bằng chứng cho thấy chất lượng trọng tài Thái Lan còn nhiều vấn đề.

Đáng chú ý, Thai League 2 mùa 2026/27 chỉ áp dụng VAR ở 5 vòng đấu cuối và vòng play-off, do Liên đoàn Bóng đá Thái Lan phải cắt giảm chi phí để trả dần khoản nợ rơi vào khoảng hơn 200 triệu baht với Siam Sport. Vì vậy, những tình huống nhạy cảm như pha việt vị nói trên hoàn toàn phụ thuộc vào mắt thường của trọng tài.

HLV Park Hang-seo được CLB Kanchanaburi bổ nhiệm làm HLV trưởng từ ngày 25/5, nhưng chính thức bắt tay vào công việc từ tháng 7, sau khi cùng tuyển Hàn Quốc dự World Cup 2026 trên cương vị Phó chủ tịch Liên đoàn Bóng đá Hàn Quốc (KFA).

Ông ký hợp đồng hai năm với đội bóng đang chơi ở Thai League 2, với mục tiêu đưa Kanchanaburi thăng hạng lên Thai League 1. Trận ra mắt của ông diễn ra hôm 6/9, khi Kanchanaburi ngược dòng thắng PT Satun 4-2.

Dù có phát biểu gây chú ý, CLB Kanchanaburi của ông Park vẫn chưa thua trận nào sau 3 vòng, với 1 thắng, 2 hòa, đạt 5 điểm và xếp thứ 5 trên bảng xếp hạng. Đội bóng này sẽ tiếp Mahasarakham SBT trên sân nhà Kanchanaburi vào ngày 19/9 ở vòng 4 Thai League 2.