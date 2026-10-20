HLV Park Hang Seo tuyên bố tại Thái Lan: 'Tôi nghỉ việc là xong chuyện'

HLV Park Hang Seo chưa có được hành trình thực sự bình yên tại Thái Lan. Sau những tranh luận liên quan đến trọng tài trong thời gian qua, nhà cầm quân người Hàn Quốc tiếp tục gây chú ý bởi phản ứng gay gắt sau trận Kanchanaburi hòa Muang Loei United 1-1.

Điều khiến ông Park không hài lòng lần này là thời gian bù giờ. Kanchanaburi dẫn trước 1-0 nhưng bị đối thủ gỡ hòa ở phút bù thứ 6, trong khi trước đó tổ trọng tài thông báo hiệp hai có 5 phút bù giờ. Trận đấu chỉ kết thúc ở phút bù thứ 8.

HLV Park Hang Seo một lần nữa trở thành tâm điểm tại Thái Lan khi phản ứng mạnh với công tác trọng tài sau trận hòa gây tranh cãi của Kanchanaburi. Ảnh: Kanchanaburi

Sau tiếng còi mãn cuộc, HLV Park Hang Seo lập tức tìm trọng tài chính để phản ứng. “Tôi chưa bàn đến thắng thua, nhưng các trọng tài mà làm việc kiểu này thì hỏng hết cả. Bao nhiêu mồ hôi công sức, nhiệt huyết lẫn thời gian đổ xuống sông biển hết”, HLV Park Hang Seo nói.

Đáng chú ý nhất là tuyên bố sau đó của ông Park: “Tôi nghỉ việc là xong thôi, mọi chuyện sẽ dừng lại”.

“Tuy nhiên, các người làm bóng đá thế này à? Không phát triển được đâu. Tôi mà nghỉ, tôi sẽ nói thẳng về bóng đá Thái Lan đấy. Trọng tài làm việc phải bằng lương tâm”, HLV Park Hang Seo tiếp tục chất vấn.

Câu nói “tôi nghỉ việc” lập tức gây chú ý, nhưng chưa nên hiểu đây là tuyên bố từ chức của HLV Park Hang Seo. Trong bối cảnh trận đấu vừa kết thúc và cảm xúc đang lên cao, phát biểu của ông trước hết cho thấy mức độ thất vọng đối với công tác điều hành trận đấu.

Thực tế, đây không phải lần đầu HLV Park Hang Seo gặp rắc rối vì những phát biểu liên quan đến trọng tài tại Thái Lan. Trước đó, ông từng gây tranh luận khi đề cập đến những quyết định của trọng tài và liên hệ với việc tuyển Thái Lan nhiều lần thất bại trước Việt Nam. Sau đó, ông chủ động xin lỗi và giải thích về phát ngôn của mình.

Điều này cho thấy HLV Park Hang Seo đang phải thích nghi với một môi trường hoàn toàn khác. Ông hiện trực tiếp làm việc cho một CLB của bóng đá xứ chùa vàng. Vì vậy, mỗi phản ứng của ông đều dễ tạo ra sự chú ý lớn.

Kanchanaburi cũng chưa có khởi đầu như kỳ vọng. Đội bóng của HLV Park Hang Seo gặp vấn đề trong việc chuyển những trận đấu có thế trận tương đối tốt thành chiến thắng. Sau chuỗi kết quả không ổn định, áp lực dành cho nhà cầm quân người Hàn Quốc từng tăng lên đáng kể.

Đó có lẽ là điểm cần nhìn nhận công bằng nhất sau trận đấu. HLV Park Hang Seo có quyền thất vọng khi đội bóng đánh rơi chiến thắng ở thời điểm nhạy cảm, nhưng câu chuyện về trọng tài cũng cần được nhìn từ nhiều phía.

Điều đáng chờ đợi lúc này không phải việc ông Park có thực sự “nghỉ việc” hay không, mà là cách Kanchanaburi vượt qua giai đoạn khó khăn hiện tại. Bởi với một HLV từng tạo nên rất nhiều dấu ấn tại Việt Nam, thử thách lớn nhất ở Thái Lan không nằm ở một trận đấu hay một quyết định của trọng tài, mà là khả năng giúp Kanchanaburi tạo ra sự ổn định trong cả mùa giải.