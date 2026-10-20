HLV Park Hang Seo trả cái giá quá đắt tại Thái Lan

HLV Park Hang Seo đến Thái Lan với một vị thế rất khác. Ông không phải một nhà cầm quân vô danh tìm kiếm cơ hội đầu tiên ở nước ngoài. Những thành công cùng bóng đá Việt Nam đã tạo cho ông một thương hiệu lớn tại Đông Nam Á. Vì thế, khi bắt đầu hành trình với Kanchanaburi Power FC, kỳ vọng dành cho nhà cầm quân người Hàn Quốc cũng lớn hơn rất nhiều. Nhưng đổi lại, ông Park đang phải trả một cái giá không nhỏ.

Thay vì chỉ được nhắc đến bởi chuyên môn, cách xây dựng đội bóng hay những dấu ấn trên sân cỏ, HLV Park Hang Seo liên tục xuất hiện trong những câu chuyện liên quan đến trọng tài. Đây là vấn đề đáng lo bởi nó không còn là một tình huống đơn lẻ mà đang trở thành hình ảnh lặp lại trong hành trình của ông tại Thái Lan.

Từ vị thế của một HLV từng tạo dựng danh tiếng đặc biệt cùng bóng đá Việt Nam, HLV Park Hang Seo đang phải đối mặt với quá nhiều áp lực tại Thái Lan.

HLV Park Hang Seo vốn nổi tiếng với cá tính mạnh. Ông không dễ dàng chấp nhận những quyết định mà mình cho rằng bất lợi cho đội bóng. Phản ứng quyết liệt đôi khi giúp cầu thủ cảm nhận được sự bảo vệ từ HLV, nhưng nếu điều đó xảy ra quá thường xuyên, nó cũng có thể tạo ra những hệ lụy không mong muốn.

Tại Thái Lan, ông Park từng công khai chỉ trích công tác trọng tài, sau đó phải lên tiếng xin lỗi và đính chính để xoa dịu dư luận. Đáng lẽ đó phải là bài học để nhà cầm quân người Hàn Quốc thận trọng hơn trong những lần tiếp theo. Thế nhưng ở trận đấu gần nhất, HLV Park Hang Seo tiếp tục bức xúc với trọng tài và còn chờ ở khu vực đường hầm sau trận.

Căng thẳng đến mức ban tổ chức phải bố trí cảnh sát hộ tống tổ trọng tài rời sân và ngăn HLV Park Hang Seo tiếp cận các vị vua áo đen. Một hình ảnh như vậy chắc chắn không phải điều ông Park mong muốn khi bắt đầu cuộc phiêu lưu tại bóng đá Thái Lan.

Điều đáng nói là HLV Park Hang Seo hiện không chịu áp lực phải lập tức rời Kanchanaburi. Chủ tịch CLB Prawat Kithammakunnit vừa công khai khẳng định sẽ không sa thải ông Park ngay cả khi đội bóng không thể thăng hạng mùa này. Sự bảo đảm đó giúp nhà cầm quân người Hàn Quốc có thêm thời gian để xây dựng đội bóng.

Nhưng niềm tin từ lãnh đạo không có nghĩa mọi vấn đề đều được giải quyết. HLV Park Hang Seo vẫn phải chứng minh năng lực bằng chuyên môn, đồng thời kiểm soát tốt hơn cảm xúc của mình. Một HLV có thể mạnh mẽ, có thể bảo vệ đội bóng, nhưng không thể để những cuộc tranh luận với trọng tài trở thành câu chuyện nổi bật hơn chính đội bóng mà mình dẫn dắt.

Ông Park từng xây dựng một hình ảnh rất đẹp trong mắt người hâm mộ Việt Nam. Chính vì vậy, mỗi lần xuất hiện trong một cuộc tranh cãi, đặc biệt là với trọng tài, hình ảnh ấy lại chịu thêm một sức ép. Nếu không điều chỉnh, những cá tính từng giúp HLV Park Hang Seo thành công có thể trở thành điểm yếu trong môi trường mới.

Thái Lan vẫn còn là một hành trình dài với HLV Park Hang Seo. Nhưng để đi đến thành công, ông không chỉ cần một đội bóng tốt hơn mà còn cần biết lúc nào nên chiến đấu và lúc nào nên bước qua những tranh cãi.