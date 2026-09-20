HLV Park Hang-seo tiếp tục gặp khó tại Thái Lan

Kanchanaburi FC khởi đầu đầy hứa hẹn trong cuộc tiếp đón Mahasarakham. Đội chủ nhà vượt lên dẫn trước nhờ pha lập công của ngoại binh Robson và duy trì lợi thế trong phần lớn thời gian trận đấu.

Tuy nhiên, Kanchanaburi không thể bảo toàn thành quả. Mahasarakham tìm được bàn gỡ trong hiệp 2, khiến thầy trò Park Hang-seo phải chấp nhận chia điểm trước đội bóng đang ngụp lặn ở nhóm cầm đèn đỏ.

Đây là trận thứ 3 liên tiếp Kanchanaburi không thắng. Sau màn khởi đầu mùa giải bằng chiến thắng 4-2 trước PT Satun, đội bóng của HLV Hàn Quốc chỉ giành thêm 3 điểm ở 3 trận gần nhất. Khoảng cách với đội đầu bảng Khon Kaen hiện là 3 điểm.

Dù mùa giải mới đi qua 4 vòng đầu tiên, kết quả cho thấy nhiệm vụ của HLV Park Hang-seo tại Thai League 2 không hề đơn giản.

Kanchanaburi được đầu tư mạnh với tham vọng giành quyền lên chơi ở Thai League 1. Đội bóng này đưa ông Park cùng nhiều trợ lý người Hàn Quốc về làm việc, đồng thời chiêu mộ hàng loạt ngoại binh và khoảng 20 tân binh trước mùa giải.

Thai League 2 gồm 34 vòng đấu. Hai đội dẫn đầu giành vé thăng hạng trực tiếp, trong khi các đội đứng từ thứ 3 đến thứ 6 phải đá play-off để tranh suất còn lại.

Những ngày qua, HLV Park cũng trở thành tâm điểm chú ý sau phát biểu chỉ trích trọng tài. Ông thậm chí liên hệ với thành tích bết bát của tuyển Thái Lan trước Việt Nam những năm qua. Sau đó, nhà cầm quân người Hàn Quốc phải lên tiếng xin lỗi người hâm mộ Thái Lan.