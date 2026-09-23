HLV Park Hang Seo rơi vào cảnh vô cùng khó khăn ở Thái Lan

Theo kết quả các vòng đấu gần đây, Kanchanaburi lần lượt hòa Chanthaburi 0-0, Nakhon Pathom United 1-1 và Mahasarakham SBT 1-1. Việc liên tục đánh rơi điểm số khiến đội bóng của HLV Park Hang Seo chững lại trên bảng xếp hạng, rơi xuống vị trí thứ 8.

Khởi đầu mùa giải bằng chiến thắng có 6 bàn thắng, Kanchanaburi từng mang đến những tín hiệu tích cực về khả năng cạnh tranh. Tuy nhiên, 3 trận hòa liên tiếp cho thấy đội bóng vẫn chưa duy trì được sự ổn định cần thiết để hướng đến mục tiêu thăng hạng Thai League 1.

HLV Park Hang Seo đang đối mặt với những nỗi lo tại Kanchanaburi Power FC khi đội bóng trải qua chuỗi 3 trận hòa liên tiếp ở Thai League 2 mùa giải 2026/27. Ảnh: Kanchanaburi Power FC

Đáng lo hơn, Kanchanaburi chưa thể chuyển hóa những trận đấu bất bại thành các chiến thắng. Với một đội bóng được kỳ vọng cạnh tranh suất thăng hạng, việc liên tục chia điểm có thể tạo ra bất lợi trong cuộc đua đường dài.

Phong độ của Kanchanaburi càng nhận được sự chú ý khi HLV Park Hang Seo vừa trải qua vụ việc gây xôn xao bóng đá Thái Lan. Sau trận hòa Nakhon Pathom United 1-1 hôm 16/9, nhà cầm quân người Hàn Quốc bức xúc với những quyết định của trọng tài. Ông thậm chí đưa ra phát biểu liên hệ những bất cập trong công tác điều hành trận đấu với việc tuyển Thái Lan liên tục thất bại trước tuyển Việt Nam.

Phát ngôn này nhanh chóng tạo ra làn sóng tranh luận tại Thái Lan. Một bộ phận người hâm mộ đồng tình với việc ông Park lên tiếng về công tác trọng tài, trong khi nhiều ý kiến cho rằng việc so sánh bóng đá Thái Lan với Việt Nam là thiếu tôn trọng.

Trước phản ứng từ dư luận, ngày 18/9, HLV Park Hang Seo đã công khai xin lỗi người hâm mộ Thái Lan thông qua CLB Kanchanaburi Power. Ông giải thích rằng mục đích ban đầu chỉ là nhấn mạnh sự cần thiết phải nâng cao tiêu chuẩn trọng tài và xây dựng môi trường thi đấu công bằng hơn.

Nhà cầm quân người Hàn Quốc cũng khẳng định không có ý hạ thấp bóng đá Thái Lan, đồng thời thừa nhận cách diễn đạt của mình có thể khiến người hâm mộ cảm thấy thất vọng và tổn thương. Ông xem đây là bài học để thận trọng hơn trong những phát biểu tiếp theo.

Như vậy, HLV Park Hang Seo đang đối diện hai vấn đề đáng chú ý: Kanchanaburi chưa tìm lại được mạch chiến thắng, còn bản thân ông phải xử lý dư âm từ phát ngôn gây tranh cãi.

Trong bối cảnh mục tiêu thăng hạng vẫn còn ở phía trước, kết quả những vòng đấu tiếp theo sẽ có ý nghĩa quan trọng với Kanchanaburi. Đội bóng cần sớm tìm lại cảm giác chiến thắng nếu không muốn tiếp tục bị bỏ lại trong cuộc đua tại Thai League 2.