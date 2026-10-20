HLV Park Hang-seo nổi giận và tuyên bố sẽ nói thẳng về bóng đá Thái Lan nếu nghỉ việc

HLV Park Hang-seo nổi giận vì công tác trọng tài. Ảnh: CLB Kanchanaburi

Vụ việc xảy ra trong màn so tài giữa Kanchanaburi Power FC và chủ nhà Muang Loei United tại vòng 7 Thai League 2 mùa giải 2026-2027. Patrick Marcelino mở tỉ số cho Kanchanaburi ở phút 75, nhưng đến phút 90+6, Thiago Moreira đã đánh đầu bồi thành công, giúp Muang Loei United giữ lại một điểm.

Trận đấu ban đầu chỉ được thông báo bù giờ 5 phút, song thực tế lại kéo dài sang tận phút thứ 8 và chỉ kết thúc sau khi đội khách đá phạt trực tiếp bất thành.

Quyết định kéo dài thời gian bù giờ vượt khung của các trọng tài khiến chiến lược gia người Hàn Quốc không giấu nổi phẫn nộ.

Ngay sau tiếng còi mãn cuộc, HLV Park Hang-seo lao thẳng vào sân, định “nói chuyện phải trái” với trọng tài chính Rangsan Kangchainguan nhưng nhanh chóng bị các thành viên can ngăn.

Không dừng lại ở đó, ông tiếp tục đứng chặn tại lối vào đường hầm nhằm chờ gặp trực tiếp trọng tài chính để làm rõ sự việc. Tình hình căng thẳng đến mức ban tổ chức sân phải huy động lực lượng cảnh sát hộ tống tổ trọng tài rời sân an toàn, tránh để nhà cầm quân người Hàn Quốc tiếp cận.

Theo truyền thông Thái Lan, ông Park đã đưa ra những lời chỉ trích dữ dội khi cho rằng các trọng tài “đã làm hỏng hết tất cả” và “không làm việc bằng lương tâm”.

Ông nhấn mạnh: “Tôi chưa bàn đến thắng thua, nhưng các trọng tài mà làm việc kiểu này thì hỏng hết cả. Bao nhiêu mồ hôi công sức, nhiệt huyết lẫn thời gian đổ xuống sông biển hết”.

Nhà cầm quân người Hàn Quốc thậm chí còn cảnh báo gay gắt: “Tôi nghỉ việc là xong. Chấm hết. Nhưng các người cứ làm bóng đá kiểu này thì không phát triển được đâu. Nếu tôi mà nghỉ, tôi sẽ nói thẳng về bóng đá Thái Lan đấy”.

Đây không phải lần đầu tiên ông Park phản ứng gay gắt với công tác trọng tài tại Thái Lan. Trước đó, ông từng gây chấn động dư luận xứ chùa vàng với kết luận “đã hiểu vì sao bóng đá Thái Lan luôn thua Việt Nam”.

Khi tiếp quản chiếc ghế HLV trưởng tại Kanchanaburi Power FC, ông Park mang theo trọng trách đưa đội bóng nhà giàu này thăng hạng Thai League. Tuy nhiên, thực tế đang diễn ra khắc nghiệt hơn so với kỳ vọng, khi đội bóng mới chỉ có 10 điểm, tạm đứng thứ 6 sau 7 vòng đấu.

Nhiều chuyên gia nhận định đấu trường hạng Nhất Thái Lan rất giàu tính cạnh tranh và khó khăn hơn những gì chiến lược gia người Hàn Quốc hình dung, khiến không ít CĐV bắt đầu hoài nghi về năng lực của ông.

Tuy nhiên, ban lãnh đạo Kanchanaburi Power FC đã cam kết ủng hộ vị HLV này tới cùng. Trong thông điệp mới nhất, họ khẳng định ngay cả khi không thể lên hạng mùa này, họ vẫn giữ HLV Park Hang-seo ở lại.