HLV Park Hang-seo nổi giận tại Thai League 2

Truyền thông Thái Lan mô tả, khi đang cùng các cầu thủ rời sân Nong Prue, HLV Park Hang-seo bất ngờ quay lại phía khán đài, đưa ngón tay lên môi ra hiệu yêu cầu một CĐV im lặng.

Khi người này tiếp tục khiêu khích, nhà cầm quân người Hàn Quốc nắm chặt tay và vẫy gọi đối phương xuống sân đối chất.

Hình ảnh từ vụ việc cho thấy, cựu HLV trưởng tuyển Việt Nam vô cùng tức giận, liên tục phản ứng trước những lời lẽ từ khán đài. Các thành viên Kanchanaburi phải tìm cách can ngăn nhà cầm quân người Hàn Quốc để tránh đẩy sự việc đi quá xa.

HLV Park Hang-seo nổi cáu với CĐV Pattaya United sau trận hòa Kanchanaburi FC 2-2 tại vòng 9 Thai League 2 hôm 1/11. Nguồn: MXH.

Nguyên nhân được cho là bắt nguồn từ hành vi miệt thị của một số CĐV Pattaya United nhắm vào ông Park khi trận đấu vừa kết thúc. Nhóm người này dường như liên tục hô lớn từ “kim chi”, kèm những lời lẽ thô tục nhằm chế giễu quốc tịch của nhà cầm quân đang dẫn dắt Kanchanaburi.

Không chỉ chiến lược gia người Hàn Quốc, tiền đạo John Baggio của Kanchanaburi cũng trở thành mục tiêu công kích. Cầu thủ người Madagascar bị chế giễu chiều cao, thậm chí phải nghe những lời lẽ mang tính phân biệt chủng tộc.

Bầu không khí căng thẳng buộc ông Prawat Kitthammakunnit (Chủ tịch Kanchanaburi) phải trực tiếp can thiệp. Lãnh đạo đội bóng yêu cầu HLV Park cùng các cầu thủ nhanh chóng trở vào phòng thay đồ, tránh để vụ việc vượt khỏi tầm kiểm soát.

Sau trận đấu, Chủ tịch Prawat công khai lên án những hành vi xúc phạm nhắm vào đội bóng của mình.

“Hai thuật ngữ đã được sử dụng là ‘con khỉ’ và ‘kim chi’. Điều này rất thiếu văn minh”, ông Prawat viết trên Facebook.

Lãnh đạo Kanchanaburi đặc biệt bức xúc khi Baggio bị miệt thị bằng những từ ngữ phân biệt chủng tộc. Ông cho rằng đây là vấn đề nghiêm trọng, không thể im lặng bỏ qua.

Phía Kanchanaburi sau đó phát đi thông cáo phản đối mọi hình thức kỳ thị trong bóng đá.

“Dù bạn là ai hay mang màu da nào, mọi người đều có giá trị và xứng đáng được tôn trọng”, đội bóng nhấn mạnh, đồng thời kêu gọi chấm dứt những hành vi phân biệt chủng tộc trên sân cỏ.

Sự việc dự kiến được báo cáo lên Ban tổ chức các giải bóng đá chuyên nghiệp Thái Lan để xem xét xử lý.

Đáng chú ý, ngày 2/11, Liên đoàn Bóng đá Thái Lan cũng ra tuyên bố phản đối các hành vi phân biệt chủng tộc tại sân vận động và trên mạng xã hội. Tuy nhiên, văn bản không đề cập trực tiếp vụ việc của HLV Park và hiện chưa có án phạt cụ thể nào được công bố.