HLV Park Hang-seo nhận án phạt tại Thái Lan

Ban kỷ luật Liên đoàn Bóng đá Thái Lan (FAT) hôm 11/11 quyết định cấm HLV Park Hang-seo làm nhiệm vụ 2 trận và phạt 13.333 baht (khoảng 10 triệu đồng).

Án phạt được đưa ra sau khi cơ quan này xem xét các đoạn video và bản giải trình liên quan đến vụ việc tại vòng 9 Thai League 2.

Sự việc xảy ra sau trận Kanchanaburi FC hòa Pattaya United 2-2 trên sân Nong Prue hôm 1/11. Một số CĐV chủ nhà đã sử dụng những lời lẽ thô tục, phân biệt chủng tộc nhằm vào HLV Park Hang-seo và tiền đạo John Baggio của đội khách.

Trong đó, ông Park bị gọi là “Kimchi man”, cách dùng món ăn truyền thống để miệt thị người Hàn Quốc. Còn tiền đạo người Madagascar phải hứng chịu những lời xúc phạm về ngoại hình và màu da.

Bức xúc trước hành vi của nhóm CĐV, cựu HLV tuyển Việt Nam đã phản ứng gay gắt. Ông ra hiệu yêu cầu họ im lặng, sau đó có cử chỉ thách thức đối phương xuống sân, khiến lực lượng an ninh và các thành viên Kanchanaburi phải can ngăn.

HLV Park Hang-seo nổi giận sau trận Kanchanaburi FC hòa Pattaya United 2-2 trên sân Nong Prue hôm 1/11.

Trong bản giải trình gửi FAT trước khi án phạt được công bố, HLV Park cho biết ông không tức giận vì những lời xúc phạm nhắm vào bản thân, mà chủ yếu muốn bảo vệ học trò.

“Tôi không để tâm những gì họ nói về mình. Dù sao thì tôi cũng không hiểu. Tuy nhiên, tôi thật sự không thể chịu đựng được việc họ chế nhạo cầu thủ Kanchanaburi và buông ra những lời lẽ thô tục suốt trận đấu”, ông giải thích.

Nhà cầm quân người Hàn Quốc thừa nhận một HLV cần kiềm chế cảm xúc và hành động thận trọng. Tuy nhiên, ông cho rằng mình không thể làm ngơ khi các cầu thủ liên tục bị lăng mạ, bởi bảo vệ học trò cũng là trách nhiệm của người dẫn dắt đội bóng.

Dù vậy, lời giải thích này không giúp HLV Park tránh được án phạt. FAT cho rằng việc bảo vệ cầu thủ là chính đáng, nhưng cách phản ứng của ông mang tính khiêu khích, có nguy cơ khiến vấn đề trở nên nghiêm trọng hơn.

Cơ quan kỷ luật cũng xác định ông Park đang chịu án đình chỉ làm nhiệm vụ ở trận gặp Pattaya United, nhưng vẫn rời khu vực được phép để tranh cãi với CĐV. Đây là tình tiết được xem xét khi FAT quyết định xử phạt nhà cầm quân 69 tuổi.

Ở chiều ngược lại, Pattaya United cũng phải chịu trách nhiệm vì hành vi của các CĐV. Dù những người liên quan phủ nhận cáo buộc, FAT xác định các đoạn video cùng lời khai đủ cơ sở kết luận có hành vi xúc phạm, phân biệt chủng tộc.

Vì thế, FAT phạt CLB chủ nhà bị tổng cộng 40.000 baht (khoảng 30 triệu đồng), tương ứng 2 hành vi nhắm vào HLV Park và John Baggio. Pattaya United còn nhận cảnh báo về khả năng bị xử lý nặng hơn, bao gồm cấm những CĐV vi phạm vào sân nếu sự việc tái diễn.

Án phạt khiến HLV Park Hang-seo vắng mặt trong 2 trận tiếp theo của Kanchanaburi, lần lượt gặp Songkhla ngày 22/11 và Khon Kaen United ngày 25/11.

Đây là bất lợi với đội bóng đang đứng thứ 4 Thai League 2, đặc biệt khi Khon Kaen United dẫn đầu bảng xếp hạng và là đối thủ trực tiếp của họ trong cuộc đua thăng hạng lên Thai League 1.