HLV Park Hang Seo nguy cơ mất việc ở Thái Lan

Thành tích này khiến người hâm mộ Thái Lan bắt đầu lo lắng về hành trình của nhà cầm quân người Hàn Quốc tại Thai League 2. Thậm chí, nếu không sớm cải thiện thì tương lai của HLV Park Hang Seo sẽ bị đặt dấu hỏi lớn.

Ngày trở lại với công việc huấn luyện ở cấp CLB, HLV Park Hang Seo được kỳ vọng sẽ giúp Kanchanaburi Power FC tạo ra bước tiến đáng kể. Tuy nhiên, những gì diễn ra sau 6 trận đầu tiên chưa đáp ứng được mong đợi.

Sau 6 trận dẫn dắt Kanchanaburi Power FC, HLV Park Hang Seo mới giành được một chiến thắng, hòa 3 trận và nhận 2 thất bại nếu tính cả trận thua trên chấm luân lưu.

Kanchanaburi Power FC mở màn bằng chiến thắng 4-2 trước PT Satun, nhưng sau đó liên tiếp hòa Chanthaburi FC 0-0, Nakhon Pathom United 1-1 và Mahasarakham FC 1-1. Đội bóng tiếp tục bị loại khỏi một giải đấu sau khi hòa Phetchabun FC 2-2 rồi thua 5-6 trên chấm luân lưu. Mới nhất, thầy trò HLV Park Hang Seo nhận thất bại 1-2 trước Phrae United.

Điều đáng ngại là Kanchanaburi Power FC đã trải qua 4 trận liên tiếp không thắng tại giải quốc nội. Sau khởi đầu có phần tích cực, đội bóng dần bộc lộ những hạn chế trong việc chuyển hóa cơ hội thành bàn thắng và duy trì sự ổn định về kết quả. Vị trí thứ 12 sau 5 vòng đấu tại Thai League 2 càng khiến áp lực dành cho ban huấn luyện tăng lên.

Trên mạng xã hội, nhiều CĐV Thái Lan bày tỏ sự thất vọng với chất lượng đội hình. Một số ý kiến cho rằng tuyến giữa và hàng thủ chưa đủ chắc chắn, đồng thời đề xuất đội bóng tận dụng tốc độ của Baggio để triển khai lối chơi phòng ngự phản công. Thậm chí, có người đặt câu hỏi về hiệu quả của khoản tiền dành cho HLV và các trợ lý, cho rằng CLB nên cân nhắc bổ sung lực lượng trong giai đoạn tiếp theo.

Dẫu vậy, cũng có những người lên tiếng bảo vệ HLV Park Hang Seo. Một CĐV cho rằng Kanchanaburi Power FC không sở hữu nguồn lực và chất lượng cầu thủ như đội tuyển Việt Nam mà ông từng dẫn dắt. Vì thế, việc so sánh thành công của ông Park ở cấp độ đội tuyển với công việc hiện tại tại một CLB Thái Lan cần được nhìn nhận trong những điều kiện khác nhau.

Thực tế, khi bắt đầu dẫn dắt tuyển Việt Nam vào năm 2017, HLV Park Hang Seo cũng không lập tức tạo ra một tập thể hoàn hảo. Sáu trận đầu tiên của ông cùng đội tuyển Việt Nam có 2 chiến thắng và 4 trận hòa. Sau đó, nhà cầm quân người Hàn Quốc mới từng bước xây dựng một tập thể giàu tính tổ chức, tạo nên những cột mốc đáng nhớ như ngôi á quân U23 châu Á 2018 và chức vô địch AFF Cup 2018.

Tuy nhiên, khởi đầu chậm ở cấp độ đội tuyển trước đây không đồng nghĩa Kanchanaburi Power FC chắc chắn sẽ đi theo quỹ đạo tương tự. Bóng đá cấp CLB có những yêu cầu riêng, từ chất lượng nhân sự, khả năng thích nghi với chiến thuật đến áp lực thành tích qua từng vòng đấu.

Với HLV Park Hang Seo, điều quan trọng lúc này là nhanh chóng tìm ra lời giải cho những vấn đề đang tồn tại. Nếu Kanchanaburi Power FC tiếp tục đánh rơi điểm số, sự kiên nhẫn của người hâm mộ sẽ bị thử thách. Nhà cầm quân người Hàn Quốc vẫn còn cơ hội chứng minh năng lực, nhưng ông cần những kết quả tích cực thay vì chỉ dựa vào danh tiếng được tạo dựng tại bóng đá Việt Nam.