HLV Park Hang Seo lên tiếng xin lỗi sau phát ngôn về bóng đá Thái Lan

"Tôi chân thành xin lỗi tất cả người hâm mộ bóng đá Thái Lan vì sự khó chịu và cảm giác gây ra bởi cuộc phỏng vấn của tôi sau trận đấu gần đây. Tôi chỉ phản ánh tầm quan trọng của việc cải thiện các tiêu chuẩn công tác trọng tài, cũng như tạo ra một môi trường cạnh tranh công bằng để cùng nhau nâng cao và phát triển cầu thủ bóng đá Thái Lan.

Tôi không có ý định làm suy yếu đội tuyển quốc gia Thái Lan, bóng đá Thái Lan hay các cầu thủ bóng đá Thái Lan theo bất kỳ cách nào. Và tôi không muốn tạo ra bất kỳ tranh cãi hay kịch tính dựa trên so sánh với bất kỳ quốc gia nào", HLV Park Hang Seo nói.

HLV Park Hang Seo xin lỗi bóng đá Thái Lan.

"Tuy nhiên, tôi biết rằng việc so sánh giữa Thái Lan và Việt Nam vào thời điểm đó có thể gây ra sự khó chịu, thất vọng và ảnh hưởng đến cảm xúc của những người hâm mộ Thái Lan. Vì vậy, tôi xin chân thành xin lỗi tất cả các bạn về những gì đã xảy ra.

Tôi khẳng định lại rằng tôi luôn tôn trọng bóng đá Thái Lan và hy vọng rằng bóng đá quốc gia này sẽ tiếp tục phát triển và đạt được thành công lớn trên sân quốc tế", cựu thuyền trưởng tuyển Việt Nam nhấn mạnh.

"Là huấn luyện viên trưởng của Kanchanaburi Power FC và là một người đã từng là một phần của ngành bóng đá Thái Lan, tôi sẵn sàng phục vụ với trách nhiệm, sự tôn trọng và cam kết để đóng góp vào sự phát triển thêm của bóng đá Thái Lan.

Vụ việc này là một bài học quan trọng đối với tôi, và tôi phải cẩn thận hơn trong những lời nói của mình, bao gồm cả việc cân nhắc hậu quả có thể xảy ra. Từ bây giờ, tôi sẽ chứng minh ý định của mình thông qua sự tận tụy, công việc, thay vì thông qua lời nói", HLV người Hàn Quốc chốt lại.

Trước đó, sau trận Kanchanaburi Power hòa Nakhon Pathom United 1-1 ở vòng 3 Thai-League 2 mùa giải 2026/27, HLV Park Hang Seo chỉ trích công tác trọng tài: "Bây giờ tôi đã hiểu tại sao tuyển Thái Lan liên tục thất bại trước tuyển Việt Nam trong thời gian gần đây. Chính là vì trọng tài. Đây là lý do khiến bóng đá Thái Lan không thể tiến xa”.

Ngay lập tức, phát biểu của HLV Park Hang Seo đã tạo nên tranh cãi lớn trong cộng đồng bóng đá Thái Lan. Chủ tịch CLB Ratchaburi, Thanawat Nitikarnjana, lên tiếng chỉ trích HLV Park Hang Seo: "Đừng hạ thấp bóng đá Thái Lan chỉ vì không kiểm soát được cảm xúc của bản thân”.