HLV Park Hang-seo lại 'nổi trận lôi đình' tại Thái

Ngay sau tiếng còi mãn cuộc, HLV Park lao vào sân tìm trọng tài chính.

Theo truyền thông Thái Lan, Kanchanaburi đánh rơi chiến thắng ở vòng 7 Thai League 2 khi để đối thủ gỡ hòa trong thời gian bù giờ. Điều đáng nói, bảng tỷ số hiện 5 phút bù giờ, Muang Loei United ghi bàn gỡ hòa ở phút bù giờ thứ sáu và trận đấu khép lại ở phút bù giờ thứ tám.

Kết quả này khiến HLV Park Hang-seo nổi giận. Ngay sau tiếng còi mãn cuộc, HLV Park lao vào sân tìm trọng tài chính Rangsan Kangchainguan nhưng được can ngăn. Ông tiếp tục chờ tại lối vào đường hầm, khiến ban tổ chức phải bố trí cảnh sát hộ tống tổ trọng tài.

Trong lúc tiếp tục phản ứng, HLV Park Hang- seo nói: “Tôi nghỉ việc là xong. Chấm hết. Nhưng các người cứ làm bóng đá kiểu này à? Không phát triển được đâu. Tôi mà nghỉ, tôi sẽ nói thẳng về bóng đá Thái Lan đấy. Trọng tài làm việc phải bằng lương tâm chứ”.