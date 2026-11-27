HLV Park Hang Seo từng chia tay tuyển Việt Nam với lời hứa sẽ trở thành người hâm mộ nhiệt thành, luôn dõi theo và ủng hộ bóng đá Việt Nam. Điều ông kỳ vọng không chỉ là những chiến thắng ở Đông Nam Á, mà còn mong đội tuyển tiếp tục vươn xa, chinh phục cột mốc lớn hơn tại đấu trường châu Á. Đó cũng là thông điệp đáng nhớ khi VFF đang tiến hành đàm phán hợp đồng mới với HLV Kim Sang Sik.

Như Saostar đã thông tin, trái với những dự đoán về khả năng tái hợp HLV Park Hang Seo, VFF đang xúc tiến đàm phán hợp đồng mới với HLV Kim Sang Sik. Nhà cầm quân người Hàn Quốc chưa chính thức gia hạn, nhưng động thái của Liên đoàn cho thấy ông vẫn là ưu tiên trong kế hoạch phát triển các đội tuyển Việt Nam.

Đây là lựa chọn có cơ sở từ những thành công mà HLV Kim Sang Sik tạo dựng. Ông giúp tuyển Việt Nam vô địch ASEAN Cup 2024, bảo vệ thành công danh hiệu năm 2026. Ở cấp độ U23, nhà cầm quân này cùng các học trò vô địch U23 Đông Nam Á 2025, giành HCV SEA Games 33 và HCĐ U23 châu Á 2026. Những thành tích ấy cho thấy bóng đá Việt Nam tiếp tục duy trì vị thế ở khu vực, đồng thời có thêm dấu ấn tại sân chơi châu lục.

HLV Park Hang Seo không tái hợp tuyển Việt Nam nhưng mong muốn của ông thực sự đáng trân trọng.

Điều đặc biệt là thành công của HLV Kim Sang Sik có sự kết nối với di sản mà người tiền nhiệm để lại. Khi đến Việt Nam, ông Kim đã chủ động trao đổi với HLV Park Hang Seo để tìm hiểu về văn hóa, cầu thủ và môi trường bóng đá. Nhà cầm quân sinh năm 1976 cũng luôn dành sự kính trọng cho người đồng hương, người từng mở ra một giai đoạn thành công đáng nhớ cho bóng đá Việt Nam.

Sau chức vô địch ASEAN Cup 2024, HLV Park Hang Seo đã gửi lời chúc mừng đến HLV Kim Sang Sik, ban huấn luyện, các cầu thủ và VFF. Ông cũng cảm ơn người hâm mộ, nhân dân và Chính phủ Việt Nam vì đã luôn ủng hộ, đồng hành cùng đội tuyển trong nhiều năm qua. Nhưng điều đáng chú ý nhất nằm ở kỳ vọng ông dành cho tương lai.

“Nhưng tôi tin rằng, đã đến lúc bóng đá Việt Nam vươn xa hơn mục tiêu tại Đông Nam Á. Hãy nhắm đến cột mốc mới tại đấu trường toàn Châu Á. Tôi tin các bạn sẽ làm được”, HLV Park Hang Seo chia sẻ. Ông khép lại thông điệp bằng lời khẳng định: “Tôi sẽ luôn ủng hộ và dõi theo bóng đá Việt Nam”.

Không chỉ là lời chúc mừng sau một chức vô địch, HLV Park Hang Seo muốn bóng đá Việt Nam không ngủ quên trong những thành công ở khu vực. Với ông, những danh hiệu Đông Nam Á là nền tảng để đội tuyển hướng đến mục tiêu cao hơn, đủ sức cạnh tranh và tạo dấu ấn tại châu lục.

Do vậy, việc VFF tiếp tục đàm phán với HLV Kim Sang Sik cũng mang ý nghĩa của một sự tiếp nối. Ông Kim có phương pháp và dấu ấn riêng, nhưng đang phát triển bóng đá Việt Nam trên nền tảng mà người tiền nhiệm từng góp công xây dựng. Hai nhà cầm quân có thể khác nhau về cách làm bóng đá, nhưng cùng hướng đến một mục tiêu lớn hơn cho đội tuyển.

HLV Park Hang Seo rời đi với lời hứa sẽ luôn dõi theo Việt Nam. Niềm hạnh phúc lớn nhất của ông lúc này không phải là một ngày được trở lại băng ghế huấn luyện, mà là nhìn thấy đội bóng mình từng dành trọn tâm huyết tiếp tục chinh phục những đỉnh cao mới. Một người thầy không mong học trò mãi đứng dưới cái bóng của mình, mà mong họ đủ bản lĩnh để đi xa hơn. Nếu bóng đá Việt Nam thực sự vươn tầm châu Á, đó cũng sẽ là món quà ý nghĩa nhất dành cho HLV Park Hang Seo.