HLV Park Hang-seo gay gắt chỉ trích trọng tài, cảnh sát Thái Lan phải vào cuộc

HLV Park Hang-seo đã nổi giận, phản ứng gay gắt với trọng tài Thái Lan sau khi Kanchanaburi Power FC bị Muang Loei United cầm hòa 1-1 tại vòng 7 Thai League 2 mùa giải 2026/2027. Nhà cầm quân người Hàn Quốc cho rằng công tác trọng tài thiếu công tâm, làm ảnh hưởng đến công sức của các cầu thủ.

Ở chuyến đến làm khách trên sân của Muang Loei United vào ngày 17/10, tập thể Kanchanaburi Power FC dưới sự dẫn dắt của HLV Park Hang-seo suýt chút nữa nắm chắc 3 điểm trọn vẹn nhờ bàn mở tỷ số từ Patrick Marcelino ở phút 75. Dẫu vậy, đội khách lại bất ngờ để tuột mất chiến thắng đúng vào phút bù giờ thứ 6, thời điểm Thiago Moreira bên phía đội chủ nhà bật cao đánh đầu gỡ hòa 1-1.

Điều khiến HLV Park Hang-seo tức giận là trọng tài chính Rangsan Kangchainguan trước đó thông báo hiệp hai có 5 phút bù giờ, nhưng trận đấu vẫn tiếp tục kéo dài. Đáng chú ý, trọng tài chỉ nổi còi kết thúc ở phút bù giờ thứ 8, sau một tình huống đá phạt của Kanchanaburi Power FC.

HLV Park Hang-seo lao vào sân để tranh cãi với trọng tài. Ảnh: RealBallthai

Thậm chí, ngay khi tiếng còi tan cuộc vang lên, vị thuyền trưởng người Hàn Quốc đã lập tức lao vào sân nhằm tới gần trọng tài chính để phân bua. Dù vậy, ông đã mau chóng bị các vị trợ lý cùng trọng tài thứ tư ngăn lại.

Chưa dừng lại, chiến lược gia người Hàn Quốc tiếp tục đứng chờ ở khu vực đường hầm để đối chất với tổ trọng tài. Ban tổ chức sân thậm chí phải huy động cảnh sát hộ tống các trọng tài nhằm tránh xảy ra va chạm.

Ngay trước sự chứng kiến trực tiếp từ Giám đốc điều hành Nattakorn Pattanachaikul của Muang Loei United cùng giám sát trọng tài Sakchai Paebua, HLV Park Hang-seo đã lên tiếng phê phán vô cùng gay gắt cách cầm còi của tổ trọng tài. Ông nhấn mạnh rằng những quyết định như thế hoàn toàn có thể biến toàn bộ tâm huyết, thời gian lẫn nỗ lực của các CLB trở nên công cốc.

HLV Park đưa ra tuyên bố đáng chú ý: “Tôi nghỉ việc là xong. Chấm hết. Nhưng các người cứ làm bóng đá kiểu này à? Không phát triển được đâu. Tôi mà nghỉ, tôi sẽ nói thẳng về bóng đá Thái Lan đấy. Trọng tài làm việc phải bằng lương tâm chứ.”

Ông tố cáo trọng tài “thiếu lương tâm”.

Trường hợp này không phải lần đầu tiên HLV Park Hang-seo đưa ra phản ứng gay gắt hướng về phía tổ trọng tài ở Thai League 2 mùa này. Trước đó, ngay sau trận hòa 1-1 với Nakhon Pathom United vào tháng 9, ông từng tạo ra làn sóng tranh cãi khi đem chất lượng cầm còi liên hệ trực tiếp tới kết quả của bóng đá Thái Lan lúc đối đầu ĐT Việt Nam, để rồi sau đó phải công khai lên tiếng xin lỗi.

Trong khi đó, đại diện Muang Loei United cho rằng Kanchanaburi Power FC cũng nhiều lần câu giờ trong trận đấu. Theo luật bóng đá, thời gian bù giờ được công bố chỉ là mức tối thiểu, vì vậy việc trọng tài cho trận đấu kéo dài hơn 5 phút không mặc nhiên đồng nghĩa với sai sót.

Đây không phải lần đầu tiên HLV Park phản ứng với trọng tài tại Thái Lan.