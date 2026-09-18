HLV Park Hang-seo gây chú ý với phát biểu về bóng đá Thái Lan

Kanchanaburi của HLV Park Hang-seo hòa Nakhon Pathom 1-1 ở vòng 3 Thai League 2 mùa giải 2026/27 ngày 16/9. Câu lạc bộ Kanchanaburi mở tỷ số ở phút 67 nhờ công Payanat Thodsanid, trước khi Banjong Phadungpattanodom gỡ hòa cho đội chủ nhà ở phút 84

Trước đó, Kanchanaburi phải chơi thiếu người sau khi Jean Hebert nhận thẻ vàng thứ hai ở phút 40. HLV Park Hang-seo cho rằng quyết định rút thẻ vàng thứ hai đối với cầu thủ này không chính xác. Nhà cầm quân người Hàn Quốc cũng không đồng tình với việc trọng tài công nhận bàn gỡ của Nakhon Pathom.

HLV Park Hang-seo không hài lòng với quyết định của trọng tài

Video quay chậm sau khi trận đấu kết thúc cho thấy cầu thủ chủ nhà có dấu hiệu việt vị trong tình huống dẫn tới bàn thắng. Dẫu vậy các trận đấu tại Thai League 2 không sử dụng VAR nên trọng tài không thể đưa ra quyết định chính xác tại hình huống này.

Kết thúc trận, HLV Park Hang-seo cho rằng những quyết định của trọng tài là một trong những nguyên nhân khiến bóng đá Thái Lan chưa thể tiến xa. Ông cũng liên hệ vấn đề này với thành tích đối đầu gần đây giữa đội tuyển Thái Lan và Việt Nam.

“Tôi đã hiểu vì sao đội tuyển Thái Lan cứ thua đội tuyển Việt Nam liên tục trong thời gian qua. Vì trọng tài đấy, đây chính là lý do khiến bóng đá Thái Lan không thể đi xa”, HLV Park Hang-seo phát biểu sau trận đấu.

Phát ngôn của HLV Park Hang-seo gây tranh cãi trên mạng xã hội. Ảnh: Kanchanaburi Power FC

Phát biểu của HLV Park sau đó được nhiều trang truyền thông thể thao Thái Lan đăng tải và nhận những phản ứng khác nhau. Một số ý kiến đồng tình với việc ông chỉ trích công tác trọng tài, trong khi một số ý kiến cho rằng không nên đưa thành tích đối đầu giữa hai đội tuyển vào câu chuyện xuất phát từ một trận đấu cấp CLB.

HLV Park Hang-seo bắt đầu dẫn dắt Kanchanaburi từ tháng 7/2026 theo hợp đồng có thời hạn hai năm. Mục tiêu được đặt ra cho nhà cầm quân người Hàn Quốc là đưa đội bóng lên Thai League 1.Thai League 2 mùa 2026/27 có 18 đội thi đấu vòng tròn hai lượt. Hai đội đứng đầu giành quyền thăng hạng trực tiếp, trong khi các đội xếp từ thứ ba đến thứ sáu thi đấu play-off để tranh suất còn lại.

Sau ba trận, Kanchanaburi vẫn chưa thua với một chiến thắng và hai trận hòa. Đội bóng của HLV Park Hang-seo sẽ tiếp tục cuộc đua tại Thai League 2 sau khi bỏ lỡ cơ hội giành chiến thắng trước Nakhon Pathom.