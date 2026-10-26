HLV Park Hang Seo gây ấn tượng khi được Madam Pang công bố cho tham vọng World Cup

Đáng chú ý, trong lúc nhà cầm quân người Hàn Quốc tìm lại đà tiến bộ ở cấp CLB, Madam Pang cũng để Liên đoàn Bóng đá Thái Lan (FAT) giới thiệu triết lý của ông Park trong dự án bóng đá trẻ hướng đến mục tiêu World Cup.

Sau 8 vòng đấu, Kanchanaburi Power giành 13 điểm với 3 chiến thắng, 4 trận hòa và chỉ 1 thất bại. Đội bóng của HLV Park Hang Seo hiện chỉ kém đội đứng thứ hai 2 điểm và đội đầu bảng 5 điểm. Khoảng cách không lớn mở ra cơ hội để Kanchanaburi Power chen chân vào cuộc đua nhóm đầu, qua đó giúp ông Park giảm bớt áp lực sau giai đoạn chưa có nhiều kết quả nổi bật.

Tuy nhiên, câu chuyện đáng chú ý hơn nằm ở cách bóng đá Thái Lan nhắc đến triết lý của HLV Park Hang Seo trong kế hoạch phát triển cầu thủ trẻ.

Madam Pang giới thiệu triết lý của HLV Park Hang Seo

Prime Minister’s Youth Cup không đơn thuần là một giải đấu trẻ. Đây là dự án được Chính phủ Thái Lan phối hợp với FAT xây dựng theo lộ trình từ cấp huyện, tỉnh, khu vực đến toàn quốc, với ba nhóm tuổi U14, U16 và U18. Các cấp độ được định hướng phục vụ những mục tiêu quốc tế khác nhau, từ các giải trẻ châu Á đến World Cup trẻ.

Xa hơn, dự án nằm trong tham vọng xây dựng nền tảng để bóng đá Thái Lan hướng đến World Cup. Trong kế hoạch ấy, công tác đào tạo trẻ đóng vai trò quan trọng, bởi một đội tuyển muốn tiến xa cần có nguồn cầu thủ kế cận được phát triển bài bản và liên tục.

Việc FAT giới thiệu triết lý của HLV Park Hang Seo vì thế thu hút sự chú ý. Nhà cầm quân người Hàn Quốc từng tạo dấu ấn lớn cùng bóng đá Việt Nam, với những thành tích nổi bật ở cấp độ U23 và đội tuyển quốc gia. Kinh nghiệm của ông tại Đông Nam Á giúp câu chuyện về phương pháp huấn luyện, kỷ luật và xây dựng tập thể có sức lan tỏa đáng kể.

Trong quá trình dẫn dắt bóng đá Việt Nam, HLV Park Hang Seo nhiều lần cho thấy tầm quan trọng của tính tổ chức, tinh thần chiến đấu và sự thống nhất trong lối chơi. Đây cũng là những yếu tố có thể tham khảo trong quá trình xây dựng hệ thống đào tạo trẻ, dù việc áp dụng vào bóng đá Thái Lan vẫn cần được điều chỉnh theo điều kiện và đặc điểm riêng.

Với Madam Pang, đưa triết lý của một nhà cầm quân có dấu ấn rõ rệt ở Đông Nam Á vào câu chuyện phát triển bóng đá trẻ giúp dự án có thêm điểm nhấn. Tuy nhiên, sức hút từ tên tuổi HLV Park Hang Seo chỉ là một phần. Hiệu quả thực sự của Prime Minister’s Youth Cup sẽ phụ thuộc vào chất lượng tổ chức, hệ thống tuyển chọn và khả năng đưa các cầu thủ triển vọng lên những cấp độ cao hơn.

World Cup là đích đến, đào tạo trẻ mới là nền móng

Tham vọng World Cup của bóng đá Thái Lan không thể được hiện thực hóa chỉ bằng một giải đấu hay một triết lý huấn luyện. Điều quan trọng là tạo ra hệ thống đào tạo đủ rộng, duy trì được chất lượng qua nhiều năm và kết nối các lứa tuổi với đội tuyển quốc gia.

Madam Pang giới thiệu về HLV Park Hang Seo trên FAT. Ảnh: FAT

Prime Minister’s Youth Cup được kỳ vọng góp phần giải quyết bài toán đó bằng lộ trình thi đấu từ cơ sở đến toàn quốc. Nếu được triển khai đồng bộ, dự án có thể giúp các cầu thủ trẻ tích lũy kinh nghiệm, phát hiện tài năng sớm và tạo nguồn lực cho những đội tuyển kế cận.

Trong khi đó, chiến thắng 6-3 trước Chainat Hornbill mang đến tín hiệu tích cực cho HLV Park Hang Seo ở cấp CLB. Kanchanaburi Power đang cải thiện vị trí tại Thai League 2, còn triết lý của ông được FAT nhắc đến trong một kế hoạch phát triển bóng đá trẻ có tham vọng lớn hơn.

Hai câu chuyện diễn ra ở những cấp độ khác nhau, nhưng cùng cho thấy sự quan tâm dành cho phương pháp xây dựng đội bóng và đào tạo cầu thủ. Với Madam Pang, mục tiêu cuối cùng không chỉ là tạo sức hút cho Prime Minister’s Youth Cup, mà còn là xây dựng nền móng dài hạn để bóng đá Thái Lan hướng đến World Cup.