HLV Park Hang Seo gặp khó ở giải hạng Nhì Thái Lan

Tối 19/9, Kanchanaburi FC - đội bóng được dẫn dắt bởi huấn luyện viên Park Hang Seo tiếp tục trải qua trận đấu không như ý tại Thai League 2.

Trong màn đối đầu với Mahasarakham, Kanchanaburi FC vươn lên dẫn trước nhờ pha lập công của ngoại binh Robson. Dù vậy, đội bóng miền Trung Thái Lan lại không giữ được thành quả và để đối thủ có bàn gỡ trong hiệp 2.

Đáng chú ý, sau chiến thắng ngày ra quân, Kanchanaburi FC vẫn chưa có thêm chiến thắng nào. Họ kém đội đầu bảng Khon Kaen 3 điểm, kém 3 đội tiếp theo 1 điểm và bằng điểm với 5 câu lạc bộ khác. Dĩ nhiên, đây mới là giai đoạn đầu mùa giải và cơ hội còn nhiều với Kanchanaburi. Nhưng rõ ràng Thai League 2 không dễ dàng như nhiều người tưởng tượng.

HLV Park Hang Seo gặp khó ở Thái Lan.

Giải đấu hạng 2 của Thái Lan có 34 vòng, hai đội đầu bảng sẽ thăng hạng trực tiếp lên Thai League 1. Bốn đội xếp từ thứ 3 đến thứ 6 sẽ đá thêm vòng play-off để cạnh tranh suất thăng hạng còn lại.

Kanchanaburi có tiềm lực tài chính rất mạnh, họ mời HLV Park Hang Seo cùng một loạt trợ lý Hàn Quốc đến làm việc. Ngoài ra, câu lạc bộ giàu tham vọng này còn chi tiền mua sắm nhiều ngoại binh chất lượng cao so với mặt bằng chung của giải. Kanchanaburi FC kí hợp đồng với khoảng 20 tân binh cho mùa bóng năm nay.

Những ngày vừa qua, HLV Park Hang Seo gây xôn xao khi chỉ trích trọng tài, so sánh bóng đá Thái Lan với Việt Nam sau trận đấu giữa Kanchanaburi FC và Nakhon Pathom United. Tình huống mà HLV Park Hang Seo không hài lòng chính là pha bóng mà Kanchanaburi để thủng lưới. Trọng tài công nhận bàn thắng khi 2 cầu thủ Nakhon Pathom United việt vị. Ông Park không đồng tình quyết định nói trên.

“Giờ tôi đã hiểu tại sao đội tuyển quốc gia Thái Lan lại liên tục thua Việt Nam trong thời gian gần đây. Đó là lỗi của trọng tài. Đó là lý do tại sao bóng đá Thái Lan chưa phát triển được nhiều”, nhà cầm quân này bức xúc.

Sau đó, chính ông Park Hang Seo phải lên tiếng giải thích, xin lỗi người hâm mộ vì những lời phát biểu này.