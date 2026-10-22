HLV Park Hang-seo được đội bóng Thái Lan đảm bảo tương lai

Trải qua 7 vòng đấu, CLB Kanchanaburi dưới sự dẫn dắt của HLV Park Hang-seo giành 2 trận thắng, hòa 4 và thua 1, tạm đứng thứ 6 trên bảng xếp hạng giải hạng hai Thái Lan 2026/27.

Kết quả này không phải tồi tệ, song chưa đáp ứng kỳ vọng bởi mục tiêu của Kanchanaburi là giành suất thăng hạng giải VĐQG Thái Lan.

Trong 7 trận đầu mùa, HLV Park Hang-seo có 3 lần phản ứng gay gắt với trọng tài (Ảnh: Kanchanaburi FC)

Trước tin đồn đội bóng có thể sa thải HLV Park Hang-seo, Chủ tịch CLB Kanchanaburi - ông Prawat Kitthammakunnit đã lên tiếng bác bỏ: "Chúng tôi đang xây dựng một đội bóng bền vững. Ngay cả khi không thăng hạng mùa này, chúng tôi chắc chắn không sa thải HLV trưởng".

Ông Prawat đồng thời nhấn mạnh đội bóng đang trong quá trình cải tổ, xây dựng trở thành một tập thể mạnh, giàu thành tích, và quá trình này cần thời gian. Vì vậy, ông mong người hâm mộ không nên lo lắng, kiên nhẫn và đồng hành cùng thầy trò HLV Park Hang-seo.

Từ đầu mùa giải 2026/27 đến nay, ông Park gây chú ý trên các mặt báo và diễn đàn mạng bóng đá Thái Lan với 3 lần phản ứng mạnh mẽ công tác trọng tài, kèm nhiều phát biểu gây sốc.

Trong 3 lần bức xúc đó, có một lần Ban trọng tài mổ băng và xác nhận ông Park đúng, đồng thời "treo còi" 6 tuần với trọng tài mắc sai.

Ở chiều ngược lại, ông Park cũng một lần phải lên tiếng xin lỗi vì phát ngôn thiếu kiềm chế, cho rằng những quyết định sai của trọng tài ở giải quốc nội là nguyên nhân khiến tuyển Thái Lan... liên tục thua tuyển Việt Nam - thời điểm ông làm HLV trưởng.

So với giai đoạn 5 năm dẫn dắt các đội tuyển quốc gia Việt Nam, sự nghiệp của ông Park với đội bóng hạng hai Thái Lan có phần gian nan hơn, khi thành tích chưa đạt như kỳ vọng.

Bên cạnh thăng hạng, hợp đồng của HLV Park Hang-seo với CLB Kanchanaburi còn ba mục tiêu khác: Trở thành CLB hàng đầu của Thái Lan trong 5 năm tới; xây dựng đội hình đủ sức cạnh tranh với Buriram United - CLB giàu thành tích nhất lịch sử bóng đá Thái Lan; giành quyền dự C1 châu Á và khẳng định vị thế cạnh tranh ở châu Á.

Với những chỉ tiêu thành tích đó, chặng đường sắp tới của ông Park Hang-seo tại Thái Lan chắc chắn còn nhiều thách thức.

Theo hợp đồng ký hồi tháng 5-2026, ông Park sẽ dẫn đắt CLB Kanchanaburi FC trong 2 năm. Sau đó, đôi bên sẽ ngồi lại để cân nhắc gia hạn hợp đồng mới.