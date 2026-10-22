HLV Park Hang-seo được bảo đảm 'chắc ghế' ở Thái Lan

Giữa những đồn đoán về tương lai HLV Park Hang-seo sau khởi đầu chưa như kỳ vọng tại Thái Lan. Ông Prawat Kithammakunnit, Chủ tịch Kanchanaburi Power FC, đã trực tiếp lên tiếng trấn an người hâm mộ.

Lãnh đạo đội bóng đang chơi tại giải Thai League 2 khẳng định, họ vẫn sẽ kiên nhẫn với chiến lược gia người Hàn Quốc, thay vì lấy kết quả một mùa giải để quyết định tương lai của ông.

"Ngay cả khi không thăng hạng mùa này, chúng tôi chắc chắn không sa thải HLV", ông Prawat viết trên Facebook ngày 20/10.

Chủ tịch Kanchanaburi nhấn mạnh, CLB đang xây dựng nền tảng phát triển bền vững và cần thời gian để những kế hoạch dài hạn phát huy hiệu quả.

HLV Park Hang-seo vẫn được đảm bảo tương lai tại CLB Kanchanaburi thuộc giải Thai League 2. Ảnh: BallThai.

Tuyên bố được đưa ra trong bối cảnh HLV Park chịu không ít sức ép từ khi nhận lời dẫn dắt Kanchanaburi theo hợp đồng 2 năm, bắt đầu từ mùa 2026-2027. Mục tiêu trước mắt của ông là đưa đội bóng trở lại Thai League 1, giải đấu cao nhất Thái Lan.

Tuy nhiên, sau 7 vòng Thai League 2, đội bóng do cựu HLV trưởng tuyển Việt Nam dẫn dắt đang đứng thứ 6 với giành 10 điểm, kém 5 điểm so với đội đầu bảng Khon Kaen United.

Trên mọi đấu trường, CLB Kanchanaburi thắng 2, hòa 4 và thua 2 trận, đồng thời sớm bị loại khỏi Cup Liên đoàn Thái Lan. Thành tích chưa thực sự thuyết phục càng khiến nhà cầm quân 67 tuổi chịu nhiều chú ý khi liên tục vướng vào những vụ tranh cãi với trọng tài.

Gần nhất, sau trận hòa Muang Loei United 1-1 hôm 17/10, ông Park lao vào sân tìm trọng tài chính để phản đối việc trận đấu kéo dài hơn 5 phút bù giờ đã thông báo.

Kanchanaburi dẫn trước nhờ bàn thắng của Patrick Marcelino ở phút 75, nhưng bị Thiago Moreira gỡ hòa ở phút 90+6. Ông Park tức giận đến mức phải được các trợ lý can ngăn, trong khi Ban tổ chức bố trí cảnh sát hộ tống tổ trọng tài rời sân.

Trước đó, ông từng gây tranh cãi khi chỉ trích công tác trọng tài sau trận hòa Nakhon Pathom 1-1 ở vòng 3, thậm chí liên hệ các quyết định điều hành với thành tích đối đầu giữa bóng đá Thái Lan và Việt Nam. Phát biểu này khiến ông phải công khai xin lỗi một ngày sau đó.

Đến vòng 5, sau thất bại 1-2 trước Phrae United, HLV Park tiếp tục phản đối một quả phạt đền dành cho đối thủ. Lần này, khiếu nại của Kanchanaburi được Ban Trọng tài Liên đoàn Bóng đá Thái Lan chấp nhận. Quyết định thổi phạt đền bị xác định là sai và trọng tài chính phải nhận án đình chỉ 6 tuần.

Dù những ồn ào liên tiếp xuất hiện, lãnh đạo Kanchanaburi vẫn xem HLV Park là nhân tố quan trọng trong kế hoạch xây dựng CLB trong dài hạn. Ngoài mục tiêu thăng hạng, họ còn tham vọng trở thành một trong những CLB hàng đầu Thái Lan trong 5 năm tới, đủ sức cạnh tranh với Buriram United và giành quyền dự AFC Champions League Elite.

Đó cũng là lý do ông Prawat không muốn đánh giá HLV Park chỉ bằng vị trí hiện tại trên bảng xếp hạng. Với 27 vòng còn lại, Kanchanaburi vẫn có cơ hội cải thiện thành tích và cạnh tranh suất thăng hạng.

Theo thể thức Thai League 2, hai đội dẫn đầu giành vé trực tiếp lên Thai League 1, trong khi các đội xếp từ thứ 3 đến thứ 6 tranh suất còn lại qua vòng play-off. Thầy trò HLV Park Hang-seo hiện vẫn nằm trong nhóm được quyền cạnh tranh suất này.