Quyết định chia tay tuyển Việt Nam ở Thái Lan vào năm 2023 của HLV Park Hang Seo từng khiến nhiều người tiếc nuối. N nhìn lại hành trình sau đó, lựa chọn của nhà cầm quân người Hàn Quốc có thể xem là đúng đắn cho cả ông lẫn bóng đá Việt Nam.

Tháng 1/2023, HLV Park Hang Seo khép lại hành trình hơn 5 năm gắn bó với tuyển Việt Nam. Đó là cuộc chia tay không dễ dàng, bởi ông đã tạo ra một giai đoạn thành công đặc biệt, đưa bóng đá Việt Nam vươn lên những cột mốc chưa từng có ở cấp độ đội tuyển. Từ vị thế của một HLV được người hâm mộ yêu mến, ông Park lựa chọn dừng lại thay vì tiếp tục kéo dài nhiệm kỳ.

Sau khi HLV Park Hang Seo chia tay, tuyển Việt Nam từng trải qua giai đoạn khó khăn, và HLV Kim Sang Sik xuất hiện tạo ra những thành công ấn tượng.

Thời điểm ấy, ông Park từng bày tỏ mong muốn chia tay để bóng đá Việt Nam có cơ hội phát triển, tìm kiếm hướng đi mới và mở ra một chu kỳ khác. Quyết định ấy mang theo nhiều tiếc nuối, bởi không dễ tìm được người đủ khả năng kế thừa những gì ông đã xây dựng. Thực tế sau cuộc chia tay cũng cho thấy tuyển Việt Nam gặp không ít khó khăn.

Đội tuyển trải qua giai đoạn chệch hướng, những kết quả không như mong đợi khiến người hâm mộ nhớ về thời kỳ ông Park. Việc tìm kiếm một HLV phù hợp, tạo ra bản sắc mới và duy trì vị thế của bóng đá Việt Nam trở thành bài toán không đơn giản. Có thời điểm, sự ra đi của ông Park càng được nhắc lại như một mất mát lớn, nhất là khi tuyển Việt Nam chưa tìm được sự ổn định.

Tuy nhiên, bóng đá không thể mãi đứng yên trong hoài niệm. HLV Park Hang Seo rời đi, tuyển Việt Nam cần một người mới để bắt đầu hành trình khác. HLV Kim Sang Sik xuất hiện trong bối cảnh ấy và từng bước tạo ra những dấu ấn đáng kể. Nhà cầm quân người Hàn Quốc giúp tuyển Việt Nam tìm lại sự tự tin, tạo nên thành công ở 2 kỳ AFF Cup và mở ra những kỳ vọng mới cho đội tuyển.

Điều đó không có nghĩa HLV Kim Sang Sik làm tốt hơn HLV Park Hang Seo, bởi mỗi người có một giai đoạn, triết lý và nhiệm vụ khác nhau. Nhưng thành công của ông Kim cho thấy tuyển Việt Nam cần một sự chuyển giao, thay vì tiếp tục sống trong cái bóng của quá khứ. Bóng đá Việt Nam đã có thể bước sang trang mới sau những khó khăn ban đầu.

HLV Park Hang Seo chia tay trong sự tiếc nuối, nhưng lựa chọn ấy đã tạo điều kiện cho tuyển Việt Nam tìm kiếm một hướng đi mới. Ông từng mang đến một thời kỳ đáng nhớ, còn HLV Kim Sang Sik tiếp tục viết nên những thành công khác. Nhìn lại, cuộc chia tay năm 2023 không chỉ là dấu chấm hết cho kỷ nguyên Park Hang Seo, mà còn là bước chuyển cần thiết để bóng đá Việt Nam tiếp tục phát triển.