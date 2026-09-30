HLV Park Hang Seo đã đúng khi dũng cảm thay đổi về tuyển Thái Lan

HLV Park Hang Seo từng khiến bóng đá Thái Lan dậy sóng với phát biểu cho rằng ông hiểu vì sao tuyển Thái Lan “cứ mãi thua Việt Nam”. Nhưng chỉ ít ngày sau, nhà cầm quân người Hàn Quốc chủ động xin lỗi và rút lại phát ngôn gây tranh cãi. Nhìn vào những gì xảy ra sau đó, đây có thể xem là một quyết định tỉnh táo của ông Park.

Phát biểu của HLV Park Hang Seo xuất hiện sau trận Kanchanaburi Power FC hòa Nakhon Pathom 1-1 ở Thai League 2. Bức xúc với công tác trọng tài, ông Park đề cập đến chất lượng điều hành trận đấu và kéo câu chuyện sang sự phát triển của bóng đá Thái Lan. Việc đưa tuyển Việt Nam vào so sánh lập tức tạo ra phản ứng tại xứ chùa vàng.

HLV Park Hang Seo kịp thời xin lỗi sau phát ngôn gây tranh cãi, bây giờ có thể tránh thêm áp lực khi Thái Lan thắng tuyển Việt Nam. Ảnh: Kanchanaburi Power FC

Vấn đề nằm ở chỗ, ông Park hiện không còn là người ngoài cuộc tại Thái Lan. Ông đang trực tiếp dẫn dắt một CLB của nước này. Vì thế, mỗi phát ngôn liên quan đến bóng đá Thái Lan đều có thể tác động đến công việc của ông.

HLV Park Hang Seo hiểu điều đó và nhanh chóng điều chỉnh. Trong lời xin lỗi được công bố sau đó, ông giải thích rằng mục đích của mình là đề cập đến tiêu chuẩn trọng tài và mong muốn xây dựng một môi trường bóng đá công bằng hơn. Ông khẳng định không có ý hạ thấp bóng đá Thái Lan hay tạo ra sự so sánh giữa hai nền bóng đá.

Quan trọng hơn, ông Park thừa nhận cách diễn đạt của mình có thể khiến người hâm mộ Thái Lan thất vọng và tổn thương. Đó là một bước lùi cần thiết. Bởi nếu ông Park vẫn giữ nguyên phát ngôn ấy, cuộc đối đầu Việt Nam - Thái Lan tại FIFA ASEAN Cup 2026 rất dễ trở thành câu chuyện lớn hơn một trận đấu. Khi Thái Lan gặp Việt Nam, từng pha bóng, từng kết quả đều có thể bị đặt cạnh câu nói trước đó của nhà cầm quân người Hàn Quốc.

Và điều đáng nói là Thái Lan đã đánh bại Việt Nam. “Voi chiến” giành chiến thắng 2-0 nhờ các bàn thắng của Sarach Yooyen và Chaiyaphon. Kết quả ấy giúp Thái Lan chắc chắn đứng đầu bảng B và giành vé vào chung kết FIFA ASEAN Cup 2026.

Nếu HLV Park Hang Seo không xin lỗi trước trận đấu, thất bại của Việt Nam có thể khiến phát ngôn trước đó tiếp tục bị đào lại. Khi ấy, ông Park rất dễ rơi vào một thế khó ngay tại nơi mình đang làm việc.

Ngược lại, việc chủ động khép lại tranh cãi giúp ông tránh được một cuộc đối đầu không cần thiết. Điều này không đồng nghĩa HLV Park Hang Seo phải từ bỏ quan điểm về trọng tài. Ông vẫn có thể bảo vệ quan điểm của mình về chất lượng điều hành trận đấu, nhưng cách truyền tải cần phù hợp hơn với vị trí hiện tại.

Từ một người từng có nhiều năm gắn bó với bóng đá Việt Nam, HLV Park Hang Seo giờ đang đứng ở một vị trí khác. Ông cần xây dựng lại mối quan hệ với bóng đá Thái Lan, với cầu thủ và người hâm mộ nơi đây. Đó là câu chuyện dài hơn một phát biểu sau trận đấu.

Thái Lan vừa đánh bại Việt Nam 2-0. Còn HLV Park Hang Seo đã chọn cách chủ động lùi lại trước khi cuộc tranh luận đi quá xa. Đôi khi, bản lĩnh của một HLV không chỉ nằm ở cách ông phản ứng sau chiến thắng hay thất bại, mà còn nằm ở khả năng nhận ra lúc nào cần dừng lại.

Với HLVPark Hang Seo, lời xin lỗi ấy có lẽ chính là cách để ông tiếp tục công việc tại Thái Lan với ít áp lực hơn.